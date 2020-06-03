一格才100元！韓妞必備的大盤眼影　小資女也能經鬆包色

記者李薇／綜合報導

現在雖然疫情已經逐漸穩定，但是很多人出門還是會戴口罩，因此眼妝仍舊是最近期的妝容重點，盤點最近期厲害的眼影盤，每一款顏色不但超級美，價格也平易近人，像是innisfree、PONY EFFECT、ETUDE HOUSE等等，小資女都可以輕鬆擁有。

Innisfree 金屬流沙光感眼影，1.2g，售價210元

這次總共推出8種顏色，其中流沙款推出4色，以大顆寶石般的色澤呈現，可以帶出潤澤感的眼妝效果，像是銀色、金色等類似蛋白石的顏色，能夠讓眼妝呈現出閃閃發亮的楚楚可憐感；另外，金屬光感的眼影總共推出4色，主要以小顆的閃粉為設計，可以帶出眼妝的金屬光澤，閃亮的程度較低，適合喜歡自然光感眼妝的女孩。

PONY EFFECT 韓妞12色狂歡眼影盤 #001沙漠晚霞，15.6g*12，售價1200元

PONY EFFECT在最近推出全新的12色狂歡眼影盤，一格才100元，主要以粉紅色調為主要，搭配棕色調，裡面有霧面的材質也有金屬質地，可以單色塗抹上雙眼，展現出閃閃發光或是霧感的眼妝效果，飽滿的顯色度可以薄擦，也能夠加深顏色，打造出具有深邃度的眼妝效果。

ETUDE HOUSE 玩轉色彩眼彩盤 #粉紅豹紋，售價1200元

ETUDE HOUSE在之前也推出全新的粉紅豹紋眼影盤，棕色調的眼影搭配粉紅色的幾格，一抹就可以展現出超級顯色的質地，其他顏色則是絕美的咖啡色，可以輕鬆混搭出自然感的眼影妝效，適合喜歡玩色的女孩作為選擇。