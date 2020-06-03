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Pandora將以「回收金銀」製作飾品　停用全新物料減少碳排放

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▲▼Pandora 。（圖／公關照）

▲Pandora宣佈2025 年前所有產品將全面停止使用新開採的白銀與黃金。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

精品業講求企業責任、重視環保議題，不只是捐錢給慈善組織與相關單位，更要身體力行。丹麥品牌Pandora正式宣布，2025年前所有產品將全面停止使用新開採的白銀與黃金製作，僅向貴金屬回收商購買原料，目的是大幅減少碳排放量，預計將減少白銀開採所產生的碳排放量達三分之二、黃金則降低超過 99%。

▲▼Pandora 。（圖／公關照）

▲Pandora位於泰國的綠色珠寶製造工廠使用100%再生能源。

▲▼Pandora 。（圖／公關照）
▲Pandora將全面循環使用金銀材質以達減碳目的。

不僅將全面使用永續循環金屬打造商品，Pandora所有首飾均產自位於泰國的兩座廠房，也將於2025年前全面使用百分百再生能源，盡力減少企業的碳排放量；品牌也強調對人權的尊重，與聯合國兒童基金會(UNICEF) 合作，透過銷售支持聯促進教育、性別平等、權利意識、個人發展、公民參與等工作。

▲▼ Chopard 。（圖／公關照）

▲▼ Chopard 。（圖／公關照）

▲蕭邦響應道德黃金供應鏈，向哥倫比亞喬科省的手工淘金者採購金原料。（圖／蕭邦提供）

瑞士珠寶腕錶名家蕭邦（Chopard）也是綠色時尚先驅，2018年起成功實現百分百使用具公平認證的金原料供應鏈的目標，今年再宣布與與瑞士改善黃金聯合會（SBGA）共同合作，向哥倫比亞喬科省的手工淘金者（Barequeros）採購金原料，當地為保護生物多樣性，開採方式不使用水銀，而以傳統的沖積採金技術淘金，SBGA承諾給予淘金者特殊黃金獎勵，以改善其生活與工作條件，透過符合倫理道德的金供應鏈，才能達到永續發展的目的。

關鍵字：

Pandora, Chopard, 蕭邦
fashion.net

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