屈臣氏熱賣彩妝排行Top 5出爐！「國民腮紅」Dcard、PTT激推還紅到海外

▲屈臣氏上半年熱銷彩妝前5名，從底妝、眼妝到唇妝全都有。（圖／品牌提供，以下同）

記者張毓容／台北報導

屈臣氏是許多小資女孩、學生檔最愛的美妝挖寶地，集結了國內外眾多開架品牌，怎麼逛都逛不膩，尤其只要觀察一下哪些彩妝被掃空，就能瞬間得知是否值得入手。「小屈」屈臣氏公布了今年上半年以來最熱賣的開架彩妝排行Top 5，底妝、眼妝、唇妝通通有，快來看看你少買了哪些？

Top 5：1028使眼色限量9色眼彩盤



使眼色限量9色眼彩盤是1028去年底推出的年度壓軸新品，一盤內集合粉霧、珠光、金屬光等多種質地，以半濕式高純度製成，一抹立即服貼顯色，好暈染還不飛粉，精心調配出紫灰調的無花果玫瑰色和帶有紅棕色調的大地色等2種色系，不到500元的超高CP值更被讚爆。



▲1028 使眼色限量9色眼彩盤，14g，NT$420。



Top 4：KISSME花漾美姬零阻力經典復古棕眼線液筆



日本眼妝專家KISSME，不僅睫毛膏備受推崇，眼線液筆也是其熱賣明星商品，在日本每4秒就賣出一支。防油防水抗暈染，能長效維持完美眼線，但溫水即可卸除，搭配前端0.1mm的超細筆頭，不論是眼尾線條或睫毛間隙都能輕鬆描繪。



▲KISSME 花漾美姬零阻力經典復古棕眼線液筆，0.4ml，NT$350。

Top 3：heme純色腮紅

heme近幾年人氣超高的MIT美妝品牌，每次推出新品都會引發討論熱潮，尤其是這款紅到海外的「純色腮紅」，輕盈透感不飛粉的訂製細緻礦物粉末，搭配適合亞洲人膚色的超美調色，在Dcrad、PTT美妝版都被推爆，還被稱為國民腮紅，連「小紅書」都有不少種草文，甚至成為許多觀光客來台必買彩妝品。



▲heme 純色腮紅，5.5g，NT$240。



Top 2：媚比琳超持久霧感液態唇膏



擁有16H超持久、不掉色、不沾杯等3大特點而大受唇膏控歡迎的「超持久霧感液態唇膏」，在美妝版早就是被推爆的人氣唇彩。無負擔感的輕盈絲霧質地，一抹飽和顯色還能緊緊服貼唇部不掉色，超持久妝效即使用餐飲水也不怕唇印殘留，一上市就引發包色熱潮。



▲媚比琳 超持久霧感液態唇膏，NT$360。

Top 1：媚點粉嫩保濕礦物粉底霜

保養型粉底霜一定貴？那是你還不認識媚點粉嫩保濕礦物粉底霜。添加保濕美容液成份，_能賦予乾燥肌膚豐富的滋潤度，質地柔滑易於延展，能輕盈地遮蓋毛孔與暗沉，維持自然光澤的完美妝感，讓許多網友、部落客一試就愛上。

▲媚點 粉嫩保濕礦物粉底霜，25g，NT$330。

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