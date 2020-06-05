《誰是被害者》許瑋甯拍完戲大解放　六套夏日穿搭辣眼睛

最近備受討論的台劇中，如果《誰是被害者》說是第二，就絕對沒人敢說第一！由張孝全、許瑋甯、王識賢、林心如和李沐主演的燒腦神劇，一上線即刻空降 Netflix 冠軍，可說是完全瞄準觀眾口味，從劇情的層層堆疊、演員的細膩演繹、畫面的寫實擬真到節奏的精準拿捏，無一不被稱讚，讓大家看的實在非常過癮～其中擔任嗜血記者的女主角許瑋甯更突破過往的角色設定，除了菸不離手外，非法行為更是卯起來做，完全沒有在客氣，不過儘管劇中的她與私底下的女神形象相差甚遠，但在畫面上的樣子依然還是美到不行啊！

以模特兒身分出道的許瑋甯，從 2004年起開始轉戰戲劇圈，不只有讓人羨慕的外在條件，在戲劇的表現也一直是可圈可點，曾在因為電視劇《16個夏天》，榮獲金鐘獎「最佳女配角獎」，後來進軍電影界後，更以電影《紅衣小女孩》、《失控謊言》和《世紀末的華麗》獲台北電影節「最佳女主角獎」，證明許瑋甯不只漂亮，演技實力更是堅強！

這次許瑋甯在《誰是被害者》中飾演一位嗜血的社會線女記者「徐海茵」，在演出之前她特別以跑社會線的記者作為揣摩角色的參考，體會若要取得獨家逼不得已可能作出的抉擇，或是感受作為記者因為多方施壓而經歷的煎熬，然後以具有衝擊性的方式演繹角色，讓我們了解原來劇中總需要以菸洩壓、以手段交易情報的徐海茵，承受著什麼樣的心境。

不過劇中的徐海茵並不是想從中獲得利益所以費盡心力，而是為了填滿內心的孤獨感，才把全心全力投入一切在工作中，原因是她在童年時經歷了爸爸帶著全家人自殺，自己和媽媽倖存下來的陰霾，使她把對父親的憎恨轉換成工作的噬血，想透過非法追新聞、報獨家的過程淡化內心的傷痛，直到經歷過一連串的連環自殺事件後，她才終於理解爸爸寧死也不願活的原因，而慢慢放下一切。

許瑋甯在劇中與男主角張孝全有多場對手戲，兩人各自為了尋找女兒、取得獨家經常在車上交換情報，其中許瑋甯更在某一場戲中把張孝全逼到盡頭，使他在車裡抓狂暴怒，原來劇本並未設定這場戲，但因為兩人對於角色的理解已經深到血液，自然而然在對戲過程產生超出預期的化學反應！

許瑋甯在劇中嗆辣嗜血的形象為戲增添張力，儘管做了許多遊走道德邊緣的手段加上菸癮成性，仍然魅力不減，短短八集讓觀眾直呼根本看不夠～

不過戲外的她穿搭也沒在客氣，火辣程度完全不輸劇中個性，讓人不禁聯想去年底她爆出和男友劉又年結婚後，升格為人妻的她作風是越來越大膽了啊！今天柯夢就帶大家盤點許瑋甯的火辣穿搭，想要成功在夏天擄獲眾人眼光的話就快點看下去吧！

許瑋甯火辣夏日裝一：Crop Top 背心是基本款

在炎熱又黏膩的夏季，一件 Crop Top 背心絕對是基本款中的基本，除了涼爽好搭之外，配上高腰褲還能有調整身材比例的效果，創造出胸以下都是腿的視覺假象，重點是布料少所以單價幾乎都不高，找到適合自己的版型後包色也划算～

最經典的搭法就是像許瑋甯這樣的方式，一件梯形剪裁的 Crop Top 背心搭配高腰的淺單寧牛仔寬褲，不論是包臀窄管的性感 Mom Jeans 或是從褲頭寬到褲腳的中性 Dad Jeans 都能與短版背心組合，小露一點全身上下最瘦的腰間肌膚，很適合對下半身比較沒自信的女生～

除了牛仔褲的選擇以外，其實縮口褲反而更適合悶熱的天氣穿，若想出席正式場合，只要踩上一雙尖頭高跟就可以！

除了褲子以外，其實搭配一件與上衣同色系的直筒裙也不賴，半身裙露出的腰線會比起連身的 One Piece 洋裝更有修飾的效果，想正式就搭高跟鞋、想舒服輕鬆可以搭球鞋，適用於任何風格～

許瑋甯火辣夏日裝二：夏天怎可以沒有比基尼！

夏天就是一定要到海灘踩沙啊！既然如此絕對要囤個幾套性感的泳衣來展現苦練已久的身材，不過穿的火辣的同時，記得也要保有自身的風格及質感才行，像是許瑋甯這套大紅色比基尼選擇的版型就偏向簡約的三角杯薄墊款，讓胸型看起來時髦又自然，將她平時帶點法式慵懶的風格襯托出來，其實這樣會比起刻意集中更性感喔～

如果想跳脫基本款的素色款式的話，也可以嘗試看看幾何圖騰的平口式比基尼，因為印花已經很豐富，可以避免選擇綁線太複雜或是布料太大塊的款式，容易流於俗氣外，視覺也比較凌亂，像許瑋甯這樣反而清爽順眼，一眼就能知道重點在哪了！

擔心露太多沒安全感的話，其實連身式的泳衣也能穿的很辣，但建議挑選細肩帶、大挖背然後高衩的類型，正面的裝飾盡量越精簡越好，讓重點放在背部肌膚及線條上，如同許瑋甯這套，微微露出側胸的部分，讓性感以隱晦卻高端的方式呈現，這小心機一定要學起來才行～

許瑋甯火辣夏日裝三：透膚白 Tee 低調性感

不是說一定要露才叫性感，選擇薄透的布料仍能隱隱透出部分肌膚，其實會更誘人！像許瑋甯身穿的這件低磅數的長袖薄 Tee，微長的袖子搭配光線下若隱若現的內裡，慵懶又性感的打扮其實超有吸引力的！

再加碼另一種展現性感小心機的方式，就是在正面有圖片或是文字設計白衣內穿素面的黑色 Bra Top，讓內搭從空白的背面淺淺透出，無疑也是一種出其不意的小性感！

許瑋甯火辣夏日裝四：緊身針織凸顯緊緻曲線

許瑋甯選擇的服裝單品幾乎都非常簡單，也許是一件短版上衣、一件素 tee 又或是這件根本沒有任何特點的針織衫，其實基本款的單品才最耐穿，就算這則 post 是來自 2018 年，現在看來還是時髦不減，主因就於這件針織衫沒有顯眼的記憶點，卻有完美的剪裁及車線細節，使它能因應搭配的飾品、下身、包款，甚至是髮型及妝感，而穿出不同的風格。

服貼的材質加上穿插不同織法的針織紋路，讓平常有在健身的肌肉線條隨一舉手一投足呈現，還能有強調凹凸有致的效果，有自信的女性朋友們都該入手一件啊～

這件 Chanel 的拼色針織開襟外套有許多名人穿過，包括非主流美女金高銀搭配低腰丹寧的中性穿法，或是人間香奈兒 BlackPink Jennie 搭配七分丹寧褲及高筒帆布鞋的美式休閒感，而許瑋甯則是選擇搭配開高岔的高腰丹寧窄裙，三人雖然都是搭配丹寧下身，卻都穿出獨樹一幟的風格，都超適合作為大家穿搭的參考！

誰說性感不能以優雅來包裝呢？許瑋甯完美為大家示範以氣質穿出女人魅力，一件墨綠色的連身針織裙，藉由不同密度的針織網透出肌膚，看似包緊緊卻藏不住好身材，不過前提是有跟她一樣零贅肉的身材才能這樣駕馭啊～

許瑋甯火辣夏日裝五：V 領低胸小露性感

許瑋甯真的很了解自己的身材優勢，每一次的服裝選擇都讓人只有讚嘆，像是這件開襟式的連身裙，在還沒穿起來時絕對無法拿它與性感聯想，但她實在很會拿捏性感的分寸，每每穿起來就能能很適度的露出該露的部分，然後同樣保留有那份獨有的典雅及溫柔。

穿起度假風格的波希米亞洋裝，根本就是希臘神話的女神降臨阿～

許瑋甯火辣夏日裝六：火辣也能與知性兼具

在出席正式場合時，許瑋甯會套上版型硬挺的外套展現氣勢及知性，好比是大家衣櫃必備的西裝外套，裡頭她就會搭配性感的上身，下身則選擇一件落地的西裝寬褲延伸比例，這樣的穿法又簡單又不會出錯！

除了西裝外套外，像這件超吸引眼球的葡萄紫圓領墊肩外套也是超時髦，再搭配一件黑色的平口抹胸及皮褲，根本又美又帥氣！

其實在《誰是被害者》裡，許瑋甯大多都是以這樣的打扮展現徐海茵的幹練及專業，知性正式卻不會太正經，是職場小資女都能效法的穿法喔！

高領針織配上鉛筆窄裙算是很吃身材的搭法，但在外面套上一件長度到小腿以下的長版風衣外套就能適度的修飾那些身材小缺點，再配上粗跟的中筒靴增加氣勢，出了社會不像學生可以穿件帽 tee 就出門，還是需要利用服裝為自己的整體風格增添一點專業感，才不會還沒發揮實力就被先入為主！

文／柯夢波丹 圖／IG@許瑋甯、NETFLIX《誰是被害者》、IG@GGONEKIM、@PINTEREST

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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