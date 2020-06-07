奧斯塔羅12星座一周運勢0608-0614　雙魚有意外之財、單身處女迎來新桃花

2020608-0614奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：雙子座事業運最旺！在目前的學／事業中，有機會創造不錯的成績，因此下周在工作上做得有聲有色，要好好把握。

TOP2：金牛座愛情運最旺！雙方情感在下周毫無拘束，感情中雙方都感到許多的空間，因此下周雙方對於情感的付出，是非常用心的，雖然過去存在些許阻礙，但在下周都顯得微乎其微。

TOP3：處女座金錢運最旺！正財運佳，工作上的服務態度和專業精神讓客戶對你十分滿意，或許能為你介紹了更多的生意。

本周需注意星座

1.天蠍座事業運需要留意：事業方面會有些許適應不良，面對目前工作也有虎頭蛇尾的可能性存在，下周要多加注意避免這樣的情況喔！

2.巨蟹座愛情運需要留意：過往的感情回憶在下周浮現，將讓某一方感到不悅，因此下周要懂得學習放下過去。

3.獅子座金錢運需要留意：財運不佳的一周，投資或買樂透都不會有進財的可能，盡量把錢省下來吧！

牡羊座

開運顏色：銀色

幸運數字：10

整體運勢★★★

解析：下周牡羊朋友積極許多，但還是會有遷就的狀況，不過這樣的狀況在下周減緩許多，需要注意的是錢財方面，有小破財的機會存在。

愛情運勢★★★

解析：雙方對於目前的情感都願意去努力，雖然過去有許多不開心的事情，但兩人下周不再拘泥於過去，會尋找新的方向一起努力。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，下周的積極讓自己做起事來得心應手許多，懂得找出工作上的錯誤或盲點，並加以修正、調整，因此會是個不錯的工作周期。

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不佳，尤其有破財的機會，行車要注意避免交通違規，也要避免不必要的開銷。

金牛座

開運顏色：咖啡色

幸運數字：53

整體運勢★★★★★

解析：下周金牛朋友自在且無拘無束許多，過往束縛著你的事情都在下周晴朗，手邊事情在下周不容易受到阻礙，對於自己的目標也更加明確，算是不錯的一周，要好好把握了。

愛情運勢★★★★★

解析：雙方情感在下周毫無拘束，感情中雙方都感到許多的空間，因此下周雙方對於情感的付出，是非常用心的，雖然過去存在些許阻礙，但在下周都顯得微乎其微。

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面顯得晴朗許多，許多目標或規劃都在下周得到驗證，代表目前的計畫是正確的。如果是業務性質的朋友，下周如有出差談合作的機會，成功機會大上許多，要好好把握。

金錢運勢★★★★

解析：偏財運勢優於正財運，下周或許可以小小試個手氣，有望進點小財喔！

雙子座

開運顏色：黑色

幸運數字：75

整體運勢★★★

解析：長久以來堅持的事物或想法在下周受到不小挑戰，有可能是家人，也有可能是朋友，這也讓雙子朋友的情緒受到影響，所以下周在面對自己想做的事或想法時要堅持，才不會因外來評價而動搖自我的內心。

愛情運勢★★★

解析：下周兩人之間有不小的口角狀況產生，但屬暫時性，而這樣爭執也將帶領彼此進入更深的情感層次，奧斯提醒下周的爭吵可別往心裡去囉。

事業（學業）運勢★★★★

解析：在目前的學／事業中，有機會創造不錯的成績，因此下周在工作上做得有聲有色，要好好把握。

金錢運勢★★★

解析：偏財運勢較差，正財運還不錯，要是下周有機會和朋友聚會或見面，有機會了解到不錯的進財機會喔！

巨蟹座

開運顏色：綠色

幸運數字：69

整體運勢★★

解析：巨蟹朋友下周顯得憂心落寞許多，下周許多事情無法如自己的意，也有莫名其妙的狀況需要處理，例如不是分內的事卻要你來處理。這些狀況都讓你在下周忙碌且疲憊，奧斯建議下周要適時放鬆自己，別讓這樣事情把你逼到喘不過氣囉。

愛情運勢★★

解析：過往的感情回憶在下周浮現，將讓某一方感到不悅，因此下周要懂得學習放下過去。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，對於現況的不滿足讓自己的想法改變，卻發現效果始終有限，導致無力感加重許多，最後轉為對目前環境的灰心。

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不理想，有破財的可能性，下周要多注意錢財的花費，避免造成自己的經濟壓力喔！

獅子座

開運顏色：白色

幸運數字：40

整體運勢★★★

解析：獅子朋友要稍微當心了，過往的努力是否都沒又朝正確的方向呢？目前的穩定在下周可能受到過往努力方向錯誤的影響，導致有破壞的暗示存在，奧斯建議下周做事要更加謹慎，如果意識到狀況不對要盡快修正，以免造成不良的狀況。

愛情運勢★★

解析：問題的產生需要兩人共同解決，若只是單方的在意與努力，對愛情會造成更大的裂痕，下周若在感情上遇到問題，兩人要好好的溝通與努力喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：在目前的學／事業環境中呈現停滯的狀況，但卻不是在外環境導致，更多原因是自己對於環境沒有信心，也不覺得自己能夠勝任工作。

金錢運勢★★

解析：財運不佳的一周，投資或買樂透都不會有進財的可能，盡量把錢省下來吧！

處女座

開運顏色：孔雀石綠

幸運數字：19

整體運勢★★★★★

解析：處女座朋友若目前有遇瓶頸或對環境感到不滿意，在下周都有突破現況的機會，下周的你將轉入心靈思考的層面，對於事情都會審慎考慮，因此較能抓到問題點，並成功改善現況。

愛情運勢★★★★

解析：雙方的關係在下禮拜能更近一步的發展，是個適合溝通的一周，如果有問題想和另一半溝通，下周可嘗試拿出來討論，或許會有不錯的結果。單身的朋友下周有還不錯的桃花出現，且屬於正桃花，要多加注意囉。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面將會是非常順利的一周，長久的努力在下周可望被上司看見，以致對你在工作上的好感提升。另外，有升遷機會的朋友下周說不定會有好消息到來喔！

金錢運勢★★★★

解析：正財運佳，工作上的服務態度和專業精神讓客戶對你十分滿意，或許能為你介紹了更多的生意。

天秤座

開運顏色：暗紫色

幸運數字：68

整體運勢★★★

解析：下周天秤朋友對現況開始呈現休息，或許是長久以來的努力在下周感到不堪負荷，有那麼點休息的念頭產生，導致整體狀況停擺，不管這樣的狀況是重新邁步前的喘息或是努力後的休息，下周都將呈現沉思的狀態。

愛情運勢★★★

解析：雙方情感在下周呈現停滯，原因來自於下周對這樣的感情進入沉思狀況，並非分手，而是考量兩人未來的方向與目標，因此下周在感情上也將呈現平淡的狀況喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：下周在學／事業上，會有打混摸魚的狀況產生，有可能是手上工作在下周面臨瓶頸，讓你稍稍逃離現實，除了想自己的下一步之外，順便讓自己稍稍的喘息一下。

金錢運勢★★

解析：偏財運較不理想，除了固定收入或薪水之外，不會有其他金錢入荷的可能，因此下周多避免投資方面的動作會比較好。

天蠍座

開運顏色：藍色

幸運數字：88

整體運勢★★

解析：下周天蠍朋友怠惰起來，面對周遭的人、事、物都有提不起勁的感覺，也因為這樣造成事情思考不夠周全，所以下周在面對事情時要多想一點，以避免有錯誤的決定產生。

愛情運勢★★★

解析：下周彼此關係停了下來，對於情感中的熱情些微消退，因此有強烈被動的暗示等待對方主動，奧斯建議下周面對愛情可以主動一些。

事業（學業）運勢★★

解析：事業方面會有些許適應不良，面對目前工作也有虎頭蛇尾的可能性存在，下周要多加注意避免這樣的情況喔！

金錢運勢★★★

解析：下周情緒的波動連帶影響財運方面的支出，要避免一時的衝動而花大錢。

射手座

開運顏色：橘色

幸運數字：61

整體運勢★★

解析：下周射手無來由念舊起來，過往的事三不五時浮現在目前的生活，有守舊的狀況發生。另外，這樣的狀況讓自己停留在過去，不願踏出新的一步，讓自己孤獨許多，下周要避免想到過去的事情，以免影響到目前的生活。

愛情運勢★★

解析：兩人的爭執狀況明顯，會為了一些小事情出現爭吵，奧斯建議下周多避免和另一半起爭執，因為下周容易讓另一半往心裡面去，所以面臨爭執時主動退讓會比較好喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：下周學／事業方面，對於目前的公司或學業感到萬分灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，將連帶影響上司或同事之間對你的評論，所以下周在工作上要加把勁，面臨問題也要適時向外求援。

金錢運勢★

解析：正偏財運都不是非常理想，會有小破財的機會，建議下周避免不必要的開銷也多遵守交通規則，以免讓國庫多筆入帳。

摩羯座

開運顏色：灰色

幸運數字：56

整體運勢★★

解析：下周摩羯朋友的想像力與創造力消退許多，產生自我封閉的狀況，因此開始懷疑自己的能力，奧斯提醒下周要增加自我的信心，也要避免因信心消退而有走捷徑或偷懶的想法。另外，適時向外求援將有效改善狀況喔！

愛情運勢★★

解析：下周的溝通不良明顯許多，使雙方距離感增加。另外，過去經驗會在下周浮現，建議好好處理，讓彼此不要在過去的想法裡打轉。

事業（學業）運勢★★

解析：下周在學／事業方面顯得綁手綁腳，有放不開的狀況，會注意一些不重要的事情，導致判斷失常或錯誤決定，所以要多加留意了。

金錢運勢★★

解析：正偏財運較平淡，不會有貴人帶財。另外，在投資方面下周要多避免，因為有盲目投資導致損失的可能性。

水瓶座

開運顏色：粉紅色

幸運數字：08

整體運勢★★★

解析：下周水瓶朋友計較許多，甚至有競爭的狀況出現，雖然一點點的競爭有助鞭策自己，但下周顯得較惡性些，所以下周要避免過度的競爭，並適時調整一下自己的心態才會比較好。

愛情運勢★★★

解析：雙方價值在下周有了出入，或許是某件事情突然發生，使雙方有了摩擦，間接凸顯彼此價值觀的落差，雖然不會影響兩人太多，但總算是次爭吵，還是要注意囉。

事業（學業）運勢★★★

解析：下周學／事業運勢，自我意識的升高，讓自己在職場上容易和同事起爭執。另外，下周的工作業務將繁重許多，奧斯提醒下周要注意自己的身心狀況喔！

金錢運勢★★★

解析：偏財運勢好過於正財運，有機會透過投資或賭博獲利，但卻也有著來得快去得也快的狀況，著重在如何守財會比較好喔！

雙魚座

開運顏色：黃色

幸運數字：36

整體運勢★★★★

解析：下周距離雙魚朋友自己設立的目標又更接近了一些，自身創造力與信心在下周提高許多，奧斯提醒，下周你們的直覺力相當良好，所以不管是遇到問題或是處理事情時，多相信自己的第一直覺，唯一需要注意的就是下周會顯得感性許多，所以若需思考事情時奧斯建議多點理性會比較好喔，

愛情運勢★★★★

解析：下周彼此對於情感的付出與努力都相當用心，面對感情雙方也有極高的共識，雖然下周在情感上的付出會多一些，但看到對方喜悅的樣子，內心也會感到滿足喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：下周對於工作及學業上有無趣的感覺，面對環境也感到煩躁，但卻懂得轉換想法，不會讓煩悶感存在太久，奧斯提醒下周和女性同事相處時，或許會有些小流言出現喔！

金錢運勢★★★★

解析：財運良好會有意外之財，但切勿太過招搖，免得朋友、同事知道硬要求請客。

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