【奧斯塔羅】2020下半年的「工作運勢」　該注意些什麼？

進入2020下半年

大家應該都好奇自己的工作運勢

畢竟工作這檔事

佔了人生大把時間

今天就和奧斯一起來看看

2020下半年在工作上的注意事項吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選到這組牌的朋友，在下半年的工作運勢理想許多，這樣的牌組代表辛苦及勞累，相信抽到這組牌的朋友，在上半年勞累不堪，不管是工作量或是雜事，一堆問題都讓你疲憊不已，這樣的狀況隨著時間進入下半年將逐漸改善，尤其是業務性質的朋友，下半年會有新訂單或業績的增加，要好好把握了。

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選到這組牌的朋友，下半年的工作運勢要多注意了，這樣的牌組代表欺騙以及隱瞞，建議你目前若有合作案在跑或是下半年會簽屬新的合作企畫，有滿高的機會遇到小人以及合作對象不誠實，這將影響到你的工作表現，連帶讓上司對你的評價降低不少。另外，要留意一下小人運勢較旺，如果你是主管面前的紅人，下半年的小人碎嘴會很強烈的影響你工作情緒唷！

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選到這組牌的朋友，下半年也要注意，這樣的牌組代表關係有狀況，大多會出現在同事之間的相處問題，畢竟這牌組有歡慶的意思，大多都是表面應付，不是真心和你相處，甚至會有背後八卦的狀況出現，所以選擇到這組牌的朋友，下半年要注意同事之間的人際關係喔！



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選到這組牌的朋友，下半年的工作運勢還不錯，這樣的牌組代表備受照顧以及貴人運勢，在下半年裡，工作遇到的問題或狀況都會有貴人給予幫助，並且工作上的長官運勢還不錯，如果下半年主管有指派新的工作職務，可要好好的把握，因為這些都是主管對你工作能力的考驗，要是處理得宜，能夠在主管心裡留下好評價，讓你的工作職涯上順利不少喔！

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