【奧斯塔羅】你讓對方喜歡的「愛情特質」是什麼？

談上感情或是逝去的感情

總有點什麼讓愛情中的對象

感到喜愛與在意

今天就看奧斯老師一起來看看

你有什麼特質讓愛情對象喜愛？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l：照顧體貼

選到這組牌的朋友，你的戀情對象大概最忘不了照顧與體貼了吧！這樣的牌組代表在情感中的照顧以及包容，不難發現你在情感中挺愛照顧對方，所以另一半在面對這段關係時，對於這樣的體貼與照顧感到挺喜歡的，但這樣的牌組有時候會像老媽子一樣，習慣碎念上幾句，雖然無傷大雅，只是有時對方會感到些許壓力唷！

牌ll：幽默風趣

選到這組牌的朋友，你在現實中挺自娛娛人的，這樣的牌組代表樂天與開心，所以你不是那種喜歡把自己關起來的人，不管心情不好或是難過，你總是樂於和朋友分享，也能幽默的和朋友相處，當然有時你在面對朋友的情緒，好像也能帶著朋友一起幽默看待，所以你過往的另一半或目前的另一半在和你相處時，那些玩笑話跟自娛娛人的個性，都會讓人覺得你是個挺有趣的對象喔！

牌lll：穩重信賴

選到這組牌的朋友，不知道你有沒有發現自己在面對生活問題或是現實狀況，都不是那種害怕處理的人，面對問題通常不會慌張，畢竟這樣的牌代表穩重以及信賴，大多時候不管是朋友找上你或是生活中的問題，你都還能穩重面對，這樣的個性與態度也感情中的另一半，覺得你是個值得信賴的人。

牌lV：在意朋友

選到這組牌的朋友，你大概是那種會把朋友擺第一的人，不管是上學或上班，只要朋友之間有問題，甚至是心情不好需要人聊聊，再晚你都會願意陪朋友聊天發洩心情，也因為這樣的個性，讓感情中的另一半覺得你是很重朋友的人，當然你也不會讓另一半覺得自己輸給朋友，所以這樣的你在友情與愛情之間的平衡，可說是做得相當優秀喔！

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