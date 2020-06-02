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楊丞琳肌膚爆亮代言保養品　素顏運動被誤會帶妝到

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▲▼楊丞琳資生堂品牌活動聯訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲熱衷保養的楊丞琳，肌膚好到透出光。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

楊丞琳今（6/2）以代言人身分出席資生堂怡麗絲爾活動，本來膚況就很好的她，今天肌膚更亮了，她笑稱疫情期間在飲食方面有墮落一陣子，唯獨保養從沒懈怠過，即便先前沒機會露面，工作也延期，但對她而言，保養早已成為習慣，希望每次現身肌膚都是最好狀態，可說是最稱職代言人。

▲▼楊丞琳肌膚爆亮代言資生堂。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲近看肌膚幾乎零瑕疵。（圖／記者曾怡嘉攝）

「RaiNie’s Vlog」上線後，引起廣大網友迴響，裡面的保養分享，幾乎成為大家的護膚教科書，最新一集教大家如何摺面膜，未來想示範一步一步卸妝給大家看，她說自己很習慣素顏，像是拍戲時有時連黑眼圈都不能遮，私下出門運動也只是抹怡麗絲爾的「小金管」和遮黑眼圈就出門，但大家卻以為她帶妝運動，真的是很冤枉。

▲▼楊丞琳資生堂品牌活動聯訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲保養對她而言是一輩子的功課。（圖／記者周宸亘攝）

天生就是娃娃臉的她也分享，肌膚不要被看出年紀很重要，保養永遠不嫌晚。建議大家跟著年齡挑選保養品，年輕肌膚選擇清爽型，熟齡肌膚則需要油脂多一些，保濕絕對是她最重視的，像是每天一定要敷面膜，如果真的很懶，挑選晚安凍膜也不錯，邊睡覺邊保養。

她也提醒女生，卸妝保養一定要做好，選購化妝保養品時，需要多了解品牌和成分是否足夠天然，雖然保養效果和價格高低沒直接關係，但千萬別跟風買沒有保障的品牌，這樣可能會傷害肌膚。

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關鍵字：

資生堂, 楊丞琳, 代言, 保養
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