海洋風金飾甩老氣印象　章魚頭戴蝴蝶結卡哇伊

▲點睛品 Charme「Murano Glass 彩色玻璃珠組合」章魚足金手鍊（上）8,000元，Charme 「可愛系列」足金海馬串飾（左）5,700元，足金鸚鵡螺串飾7,400元。（圖／點睛品提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

聯合國為喚起大眾對海洋保育的重視，將6月8日定為「世界海洋日」，點睛品特別推出Charme海洋世界足金串飾響應，也讓人見識金飾卡哇伊的設計風格，品牌運用手工打磨與噴砂工藝製作海馬、章魚等海洋生物串飾，同時彩繪彩通公司（Pantone）公布的2020春夏流行色比斯開綠（Biscay Green），展現海洋風情。

▲點睛品 Charme 「可愛系列」足金獨角鯨串飾7,400元。（不含皮繩）



點睛品共推出4款充滿童趣的Charme海洋世界足金串飾，當中包括「可愛系列」足金獨角鯨、身上有心形圖案的海馬與鸚鵡螺造型，每款均能搭配繽紛色彩的皮繩，顯得活潑俏麗；另一款頭上有蝴蝶結裝飾的章魚足金手環則再增加一枚Murano Glass比斯開綠玻璃珠，讓人感受到一股清涼氣息。



▲Pandora迪士尼小美人魚愛麗兒吊飾（左）2,480元，小比目魚琺瑯串飾2,480元。（圖／Pandora提供，以下同）



丹麥品牌Pandora則從迪士尼《小美人魚》獲得啟發，創作故事中經典人物的吊飾，包括主角小美人魚愛麗兒、她的好友小比目魚、螃蟹賽巴斯丁都化為小巧生動的吊飾；若單純想呈現海洋元素，海星或不同漸層藍色構成的波浪紋設計，都是經典不敗的選擇。

▲Pandora貝殼藍海星吊飾（左）2,480元，Pandora 海洋波紋琺瑯串飾1,580元。