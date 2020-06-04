fb ig video ETtoday search mobile

跟著買不踩雷！屈臣氏5大熱賣防曬　Top1網認證「用掉十幾條了繼續用」

>

屈臣氏5大熱賣防曬。（圖／翻攝IG）

▲防曬絕對是夏日最不可少的「美肌防護罩」，跟著熱賣排行榜買就不踩雷。（圖／翻攝@ahc.official）

記者張毓容／台北報導

這幾日越來越悶熱，讓人感覺到夏季正式來臨，但你的「美肌防護罩」防曬產品準備好了嗎？屈臣氏整理了今年最熱賣的5大人氣防曬品，尤其是Top 1更創下15年持續熱賣的驚人紀錄，想換新貨、還沒準備防曬的人，快來參考一下大家都買什麼。

Top 5：divinia零負擔水感BB防曬乳

divinia零負擔水感BB防曬乳添加熊果葉萃取、蜂蜜精華，搭配高含水漸層包覆技術，邊防曬邊保濕，水潤清透不黏膩，且擁有柔膚提亮、修飾毛孔與膚色的潤色美肌效果，可快速完成防曬、保濕和修飾。

▲屈臣氏5大熱賣防曬　跟著買不踩雷。（圖／品牌提供）

▲divinia 零負擔水感BB防曬乳，SPF50+，35g，NT$299。

Top 4：AHC超涼感完美防曬噴霧

AHC防曬好用出了名，除了在韓國賣翻的防曬棒，這款防曬噴霧也擁有高人氣。細緻噴霧設計能均勻覆蓋肌膚，立即形成薄透保護膜，持久防汗，長時間有效阻隔紫外線，打造清爽零負擔、不泛白的防曬，且富含惠斯勒冰河水、義大利碳酸水保濕因子，能提供瞬間冰涼感，舒緩疲憊、乾燥的肌膚。

▲屈臣氏5大熱賣防曬　跟著買不踩雷。（圖／品牌提供）

▲AHC 超涼感完美防曬噴霧，SPF50+/PA++++，80ml，NT$550。

Top 3：專科完美防曬乳液

防水抗汗配方搭配超水感微粒技術打造的清爽乳液質地，使用起來滑順舒爽，且輕透不粘膩，更添加天然蠶絲蛋白和雙重玻尿酸，防曬同時為肌膚保濕，使用肥皂即可洗淨。

▲屈臣氏5大熱賣防曬　跟著買不踩雷。（圖／品牌提供）

▲專科 完美防曬乳液，SPF50+/PA++++，40ml，NT$230。

Top 2：Biore高防曬乳液

添加爽膚柔粉，讓肌膚清爽不黏膩，好塗抹也沒有泛白感，還擁有絕佳防水耐汗效果，可長時間防曬，預防強烈紫外線，非常適合戶外活動時使用，親民價格更是不少小資女喜愛的原因。

▲屈臣氏5大熱賣防曬　跟著買不踩雷。（圖／品牌提供）

▲Biore 高防曬乳液，SPF48/PA+++，50ml，NT$170。

Top 1：Za美白防曬霜EX

熱銷長達15年的Za美白防曬霜是許多人從小用到大的超經典防曬霜，美妝版上更有網友認證「用掉10幾條了，持續愛用中」、「大學用到現在，應該有5、60條了」，不用打廣告都一直默默熱賣，將防曬、美白、提亮、保濕、隔離乳等多效合一，擁有細緻珍珠光澤能修飾暗沉、膚色不均，打造天生透亮的偽素顏。今年3月更以新包裝登場，還同步推出有校色功能的3款美白隔離霜，同樣受到歡迎。

▲屈臣氏5大熱賣防曬　跟著買不踩雷。（圖／品牌提供）

▲Za 美白防曬霜EX，SPF26/PA++，35g，NT$220。

►康是美2020上半年爆賣人氣面膜Top 5　網讚：看到特價必囤貨

►抗老最大關鍵是「防曬保養」！忽略一步驟，肌膚老化速度快10倍

►擦對才有效！防曬品挑選4關鍵　皮膚科醫師：高係數不是必須

關鍵字：

藥妝店, 屈臣氏, 小屈, 熱賣, 熱銷, 暢銷, 排行榜, 年度熱賣, 防曬, 防曬乳, 防曬霜
fashion.net

熱門文章

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

ET Fashion

推薦閱讀

新北最大3.1萬坪「新莊宏匯廣場」7／31試營運　　攀岩場、VR主題樂園準備玩

新北最大3.1萬坪「新莊宏匯廣場」7／31試營運　　攀岩場、VR主題樂園準備玩

寶雅開賣口罩100盒秒殺！民眾排1小時搶頭香狂掃5盒

寶雅開賣口罩100盒秒殺！民眾排1小時搶頭香狂掃5盒

是在哈囉？常常搞不清楚狀況的星座TOP 3　水瓶的特殊邏輯沒人懂

是在哈囉？常常搞不清楚狀況的星座TOP 3　水瓶的特殊邏輯沒人懂

元斌42歲長這樣？最新高清近照釋出網暴動：絕對吃了防腐劑 隨妳查手機！跟3大星座男交往「安全感爆棚」冠軍是異性絕緣體 5個舉動暗示女友「在生你的氣」　別傻傻還去踩雷 IKEA挺平權「彩虹購物袋」49元就能入手！PUMA、UA也推彩色包支持 楊丞琳分享「變態瘦身法」　這樣吃2個月狠甩6kg 用錯卸妝品更傷臉！水、膏、乳、油怎麼選？優缺點一次告訴妳 大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面