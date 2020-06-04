跟著買不踩雷！屈臣氏5大熱賣防曬　Top1網認證「用掉十幾條了繼續用」

▲防曬絕對是夏日最不可少的「美肌防護罩」，跟著熱賣排行榜買就不踩雷。（圖／翻攝@ahc.official）



記者張毓容／台北報導

這幾日越來越悶熱，讓人感覺到夏季正式來臨，但你的「美肌防護罩」防曬產品準備好了嗎？屈臣氏整理了今年最熱賣的5大人氣防曬品，尤其是Top 1更創下15年持續熱賣的驚人紀錄，想換新貨、還沒準備防曬的人，快來參考一下大家都買什麼。

Top 5：divinia零負擔水感BB防曬乳



divinia零負擔水感BB防曬乳添加熊果葉萃取、蜂蜜精華，搭配高含水漸層包覆技術，邊防曬邊保濕，水潤清透不黏膩，且擁有柔膚提亮、修飾毛孔與膚色的潤色美肌效果，可快速完成防曬、保濕和修飾。

▲divinia 零負擔水感BB防曬乳，SPF50+，35g，NT$299。

Top 4：AHC超涼感完美防曬噴霧



AHC防曬好用出了名，除了在韓國賣翻的防曬棒，這款防曬噴霧也擁有高人氣。細緻噴霧設計能均勻覆蓋肌膚，立即形成薄透保護膜，持久防汗，長時間有效阻隔紫外線，打造清爽零負擔、不泛白的防曬，且富含惠斯勒冰河水、義大利碳酸水保濕因子，能提供瞬間冰涼感，舒緩疲憊、乾燥的肌膚。

▲AHC 超涼感完美防曬噴霧，SPF50+/PA++++，80ml，NT$550。

Top 3：專科完美防曬乳液



防水抗汗配方搭配超水感微粒技術打造的清爽乳液質地，使用起來滑順舒爽，且輕透不粘膩，更添加天然蠶絲蛋白和雙重玻尿酸，防曬同時為肌膚保濕，使用肥皂即可洗淨。

▲專科 完美防曬乳液，SPF50+/PA++++，40ml，NT$230。

Top 2：Biore高防曬乳液



添加爽膚柔粉，讓肌膚清爽不黏膩，好塗抹也沒有泛白感，還擁有絕佳防水耐汗效果，可長時間防曬，預防強烈紫外線，非常適合戶外活動時使用，親民價格更是不少小資女喜愛的原因。

▲Biore 高防曬乳液，SPF48/PA+++，50ml，NT$170。

Top 1：Za美白防曬霜EX



熱銷長達15年的Za美白防曬霜是許多人從小用到大的超經典防曬霜，美妝版上更有網友認證「用掉10幾條了，持續愛用中」、「大學用到現在，應該有5、60條了」，不用打廣告都一直默默熱賣，將防曬、美白、提亮、保濕、隔離乳等多效合一，擁有細緻珍珠光澤能修飾暗沉、膚色不均，打造天生透亮的偽素顏。今年3月更以新包裝登場，還同步推出有校色功能的3款美白隔離霜，同樣受到歡迎。

▲Za 美白防曬霜EX，SPF26/PA++，35g，NT$220。

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