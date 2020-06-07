絕不能心軟！拒絕追求的4大守則　不夠狠男生看不懂

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身為女孩子有人追求不是件壞事，但是當確定不喜歡對方時就該盡早拒絕，以免浪費彼此的時間、最終撕破臉收場，不過女生有時會覺得自己已經拒絕得很明顯了，對方卻毫無察覺，反而以為你有意想營造曖昧關係，其實男生的思維很簡單，遵循以下幾個守則，就能讓對方有所自知並自動退場。

＃不要有一搭沒一搭的回覆訊息

女生可能會覺得過了很久再回訊息、或是已讀了幾次之後再回一下，好像已經是一種「拒絕」的表態了，但有些男生則會認為這還是有一點希望，甚至可能因為你的冷淡而激起追求的鬥志，所以應該要直接了當的說：「請不要再傳訊息給我。」對於不太可能再有交集的對象，也可選擇直接「不讀不回」，用較激烈的手段才能讓對方明白。

＃避開所有可能獨處的場合

面對想追求的對象，當然會運用各種方式製造兩人獨處的機會，然而若想清楚的表達拒絕之意，就應該避開所有可能獨處的場合，認為不恰當的邀約就直接説：「我不想。」、「我覺得你應該找別人。」才能避免讓事情走到難以收拾的地步。

＃不要收任何禮物

如果沒有想跟對方進一步發展，就不該收下任何討好的禮物，不論禮物是輕是重都是種人情，收了人情就有還人情的壓力，容易讓對方覺得有機會發動更多攻勢。

＃不要給對方載

不論有多不方便、有多懶，都不要給沒興趣的對象載，機車、汽車都一樣，寧可自己花錢叫計程車，也不要因為一時的懶惰而造成事後的誤會以及窮追不捨，且在外人眼裡的觀感不好，看來就像是在利用「工具人」。

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