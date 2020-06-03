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楊丞琳分享「變態瘦身法」　這樣吃2個月狠甩6kg

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▲▼楊丞琳分享「變態瘦身法」甩肉6kg 。（圖／翻攝自IG）

▲楊丞琳笑稱胖了連胸部都變時髦了。（圖／翻攝自IG/rainie77）

記者曾怡嘉 / 台北報導

久未公開露面的楊丞琳瘦身有成，她分享疫情期間因為不用見人，肆無忌憚的大吃來到人生體重最高峰52kg，靠著「有點變態」的飲食，還有超凡的意志力，2個月就瘦了6kg，而且是非常健康的瘦下來。

她笑稱雖然前陣子體重來到最高峰，原本也不知道自己真的胖了那麼多，直到發現自己擁有了時髦的大胸部，褲子也開始穿不太下，才開始有必須要快點瘦下來的體悟。她也分享了瘦身飲食菜單，前提是必須很有決心才行。

▲飲食方面相當「擇食」。

1.一天兩餐

她分享一天只吃兩餐，第一餐是水煮青菜搭配煎雞肉或是牛排，改吃番薯當作澱粉，還是要吃碳水化合物，第二餐就是高蛋白粉搭配無糖豆漿，搭配高強度運動、吃好的蛋白質，靠健康方式瘦下來。

據說這時是體重最高峰，完全看不出來。

2.八小時內吃完兩餐

飲食方面嚴格執行八小時斷食法，要在8小時內吃完東西，其他的16小時保持空腹狀態，不過有時也會視狀況調整，減重期間和朋友相約就只能找下午5點就開門的餐廳，8點前就必須吃完飯，曾經有一次把主廚搞得很緊張，最後甜點趕不上就直接放棄不吃，自己為了要剩下來非常節制。

3.起床喝溫水

她笑說有看她的vlog就知道，她每天起床都會喝一杯溫水，自己可以決定多大杯，但不需要一口氣喝掉。可以先喝一點點，接著刷牙、洗臉，做自己的事情，喝溫水可幫助體內新陳代謝，只要正常上廁所就是幫助排水，也會發現過了中午人就會變得比較消腫，看起來更緊實些。

▲除了飲食也會搭配運動，讓瘦身效果更顯著。

她也向大家喊話，減肥前期多半是寂寞的，因為必須推掉所有飯局，甚至剛開始減重時，晚上會失眠睡不著，但是撐過第一個月就好，第二個月可以稍微放寬一些，接下來就是維持。

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關鍵字：

楊丞琳, 瘦身, 減肥, 菜單, 飲食
fashion.net

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