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肯德基「黑糖珍奶蛋撻」沒買到？超強神複製食譜，自己做不用等

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▲肯德基「黑糖珍奶蛋撻」神複製食譜 。（圖／記者蕭筠攝）

▲先前肯德基推出超限定「黑糖珍奶蛋撻」引發搶購熱潮。（圖／記者蕭筠攝）

編輯／Amanda　

先前台灣肯德基推出超狂的「黑糖珍奶蛋撻」引發網友暴動，紛紛努力排隊搶買，但限定門市、限量還限時的超級限定販售法，讓無數人失敗含恨而歸。但買不到沒關係，自己做總可以吧！

「小紅書」上就有網友分享，因為羨慕台灣限定的「黑糖珍奶蛋撻」但吃不到，傷心之餘自己動手「照著做」，最後成品完成度超高，外型幾乎完美複製，吃起來也很濃郁香甜，有興趣的人快來試試看。

▲肯德基「黑糖珍奶蛋撻」神複製食譜。（圖／翻攝小紅書）

▲超強網友自製版「黑糖珍奶蛋撻」，超高還原度被封神複製。（圖／翻攝小紅書@大奔哥，以下同）

黑糖珍珠

準備食材：快煮珍珠適量，黑糖適量。

料理步驟：拿一鍋水煮至滾沸，放入快煮珍珠標攪拌邊煮5分鐘，倒掉多餘水分後，依照個人口味濃淡加入適量黑糖，再用小火邊攪拌邊加熱至黏稠狀，放涼備用。

▲肯德基「黑糖珍奶蛋撻」神複製食譜。（圖／翻攝小紅書）

卡士達奶油醬

準備食材：蛋黃2顆，糖20g，玉米澱粉5g，麵粉8g，牛奶100g，奶油10g，紅茶粉5g＋1g（分2次用），動物性鮮奶油100g。

料理步驟：
1.先將5g紅茶粉加入牛奶中，煮至稍為滾沸就關火，蓋上鍋蓋備用。
2.將蛋黃和糖倒入鍋裡攪拌打發，把過篩過的玉米澱粉放進鍋入，均勻攪拌至無顆粒感。
3.將步驟(1)煮好的奶茶再次煮到微沸狀態關火並過篩，將過篩後的奶茶先取1/3慢慢倒入步驟(2)蛋黃糊並攪拌，接著邊攪拌邊倒入剩下的奶茶，再倒回鍋裡用小火加熱，加熱時要持續攪拌避免燒焦，加熱至卡士達醬呈濃稠、有光澤狀態時關火，再加入奶油攪拌均勻。
4.將做好的卡士達醬過篩進碗裡，用保鮮膜封住，冷卻後放進冰箱冷藏備用。
5.先把動物性鮮奶油放進盆中打發，可以打硬一點。將卡士達醬取出攪拌至滑順狀，加入1g紅茶粉及打發的鮮奶油攪拌均勻即可。

▲肯德基「黑糖珍奶蛋撻」神複製食譜。（圖／翻攝小紅書）

葡式蛋撻

準備食材：蛋黃1顆（約19g），全蛋1顆（約42g），糖粉30g，動物性鮮奶油110g，牛奶110g，玉米澱粉3g，葡式蛋撻皮11個，黑巧克力22片。

料理步驟：
1.將蛋黃、全蛋和糖粉一起攪拌均勻，再加入牛奶和動物性鮮奶油攪拌均勻。
2.將玉米澱粉加入步驟(1)中攪拌均勻後，過篩2次。
3.將蛋撻皮均勻擺放至烤盤上，每個蛋撻皮底部放2片黑巧克力，倒入步驟(2)蛋液至8分滿。（肯德基原版黑糖珍珠蛋撻底部是黑糖漿，此處替換成黑巧克力。）
4.放入烤箱以210℃烤30分鐘後取出放涼。

▲肯德基「黑糖珍奶蛋撻」神複製食譜。（圖／翻攝小紅書）

組裝黑糖珍珠蛋撻

將8齒花嘴裝進擠花袋裡，再倒入做好備用的卡士達奶油醬，在所有蛋撻上擠一圈卡士達奶油醬，再將黑糖珍珠放到中間，最後插上捲心酥就完成了。

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關鍵字：

肯德基, 蛋撻, 黑糖珍奶蛋撻, DIY, 自製, 食譜, 居家, 料理, 甜點, 點心
fashion.net

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