SUQQU同時引進英國、伊勢丹限定色　超美「奶茶色漸層頰彩」被搶翻

記者張毓容／台北報導

台灣的SUQQU粉絲太幸福，每年特定期間推出的英國限定和日本伊勢丹百貨限定系列，都會特別引進台灣，不用出國就買得到。這次SUQQU更直接將英國和日本伊勢丹的限定夏季彩妝一起打包同步推出，除了集結鮮豔花朵色的眼彩盤和柔霧唇膏，彩妝控必搶的漸層頰彩還推出超美奶茶色，還沒上市就被瘋狂詢問。

▲SUQQU 晶采立體眼彩盤，#131結野花，NT$2,600。



今年夏天，SUQQU推出「英日版初夏限定彩妝系列」，將英國與伊勢丹限定色打包一起亮相，將生長於大自然的繽紛野花幻化成各種鮮豔色彩融入限定彩妝中，像是經典四色眼彩盤就集結了清透的黃綠色、鮮橙色、牡丹桃粉色和漿果紅色，有如綻放中的絢麗花束，超吸睛。

▲這盤看似色彩鮮豔，可以畫出搶眼紅眼妝，也可以打造清新的粉嫩淡妝。



看似極致鮮豔的這盤使用起來妝感其實可濃可淡，能呈現性感搶眼的紅眼妝，也可打造氣質小清新的透嫩粉色妝，不管是何種風格的女孩都能駕馭。

▲SUQQU 晶采淨妍頰彩，NT$2,100。



每次出新色都被搶翻的超人氣漸層頰彩，這次推出2款夏季限定色，粉桃色＆珍珠白揉合的「#120瑞花弁」，能打造自然紅潤的透明血色感；而「#121夕影」則是還沒上市就引起關注的超美奶茶色，可當作修飾輪廓的修容色，也可打在雙頰創造陽光曬過的溫暖氣色，其帶有紅感的棕色調，不容易顯髒，還更有柔和感。

▲SUQQU 晶采柔艷唇膏，NT$1,900；晶采妍色眉采膏，NT$1,150。



2020春妝新登場的晶采柔艷唇膏，憑著柔滑輕盈又不乾澀的柔霧光妝感，一推出就大受歡迎，這次推出4款花朵般的全新限定色，其中一擦就有氣質的玫瑰奶茶色#107蕾香和超襯亞洲人膚色的蜜桃粉橘#104旬桃，在英日最受歡迎，一定要搶先鎖定。

另外還有2款限定色眉采膏，#101 Orange Brown是自然的橘棕色，#102 Vintage Red則是帶有紅感的紅棕色。

▲Dior 經典五色眼影 仲夏遊樂園限量版，NT$2,550。



除了日系夏彩走鮮豔色彩，Dior夏季限定彩妝「仲夏遊樂園系列」也以湛藍、黃橙、粉紅等耀眼色彩，大玩時尚拼接撞色，打造俏皮可愛又活力奔放的夏妝。

像是經典五色眼影，夏季限定推出2款搶眼鮮明的色選，#897是焦糖暖棕色調，#287則是帶有沁涼感的湛藍色譜，盤面上還有著Dior logo環環相扣的壓紋，呼應運動場上的團結精神。

▲Dior 輕透光礦物蜜粉餅 仲夏遊樂園限量版，NT$2,100。



人氣明星商品礦物蜜粉餅也推出2款限定色選，精緻盤面上是環環相扣的Dior logo壓紋與光影線條紋路交織出的雙重色彩，玫瑰色調搭配粉膚色的「#001光暈烤粉」和陽光橘搭配裸膚色的「#002豔陽烤奶」，可當修容，也是腮紅。

▲Dior 藍星訂製腮紅盤 仲夏遊樂園限量版，NT$1,750。



藍星訂製腮紅盤也推出2款充滿歡樂氛圍的限量色選，#485晚霞粉和#431熱浪橘，盤面設計同樣浮雕著環環相扣的DIOR logo壓紋，擁有如棉花糖般綿密細緻質地，一刷就能迅速貼合肌膚，飽和顯色。

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