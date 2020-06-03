Tiffany嫁不了LVMH？　新冠肺炎、全美抗議潮成交易案隱憂

▲Tiffany & Co.是否將成為LVMH集團的一員仍有變數。（圖／達志影像／Tiffany）

記者陳雅韻／綜合報導

法國精品龍頭LVMH集團收購美國珠寶品牌Tiffany & Co.可能生變！根據外媒《WWD》報導，原本今年要完成的162億美元（約4941億台幣）天價交易案，因新冠肺炎衝擊、美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死而爆發的全美抗議潮，以及Tiffany債務處理能力，都讓此收購案出現許多不確定性。

▲工人忙著善後因抗議活動受損的Tiffany紐約蘇活區專賣店。（圖／達志影像／美聯社）

LVMH集團為擴展美國市場，去年底宣布以每股135美元買下Tiffany、總收購金額162億美元，成為集團老闆Bernard Arnault叱吒商場以來最高金額的收購交易，當時表示2020年將完成交易，但周二雙方代表於巴黎進行協商，卻因今年全球情勢詭譎對品牌造成巨大衝擊，讓LVMH董事會表達憂慮。

▲LVMH老闆Bernard Arnault出天價要買Tiffany，但今年世界情勢變化快速，讓他不得不審慎評估。（圖／達志影像／美聯社）

交易案蒙上不確定性陰影，讓Tiffany周二股價一度停滯數分鐘，股價一度下滑13%，最終以下滑8.9%作收。目前LVMH拒絕對此交易案做評論，看來雙方協商還有一段漫漫長路要走。