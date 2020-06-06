fb ig video ETtoday search mobile

G-SHOCK鋼錶上光雕網格　前衛科技感搭強悍性能很加分

>

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK GMW-B5000CS雷射光雕交織充滿科技感，24,000元。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

G-SHOCK以品牌首只錶款DW-5000為基礎，創作的GMW-B5000系列不鏽鋼錶款，自2018年發行以來大受好評，近日再推「光雕網格」款GMW-B5000CS，運用雷射技術於黑色離子IP電鍍表面的錶圈、錶帶和錶扣上，展現銀色線條交錯的無限網格圖案，充滿前衛科技感。

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲雷射技術雕刻出網格圖樣讓G-SHOCK GMW-B5000CS辨識度超高。

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）
▲G-SHOCK GMW-B5000CS腕錶的旋入式DLC背蓋延續雷射網格。

不僅正面有看頭，GMW-B5000CS採用氣密性極佳的旋入式設計的背蓋，以DLC類鑽碳處理表面以提升防刮與耐磨，外圈也特別加入雷射網格呼應主題；而內裝承襲G-SHOCK一貫的耐衝擊性能，具BLUETOOTH®藍牙連線及世界六局標準電波自動校正時間功能。

▲▼SEIKO 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex「Street Series」系列以東京都市風情及野生色彩為設計概念，SRPE29J1（左起）19,500元、SRPE31J1 19,500元、SNJ029P1 17,900元、SNJ031P1 17,900元。（圖／SEIKO提供，以下同

強悍性能配上潮流設計，成為吸引年輕客層的不二法則，Seiko（精工）旗下Prospex系列近期推出結合東京都市風情及野生色彩概念的「Street Series」系列，4款新錶分別從70年代經典潛水錶「鮪魚罐頭」，以及80年代影星阿諾史瓦辛格在電影《魔鬼司令》與《終極戰士》戴過的雙顯錶擷取靈感，潮味十足。

關鍵字：

G-SHOCK, SEIKO
fashion.net

熱門文章

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

ET Fashion

推薦閱讀

Tiffany嫁不了LVMH？　新冠肺炎、全美抗議潮成交易案隱憂

Tiffany嫁不了LVMH？　新冠肺炎、全美抗議潮成交易案隱憂

孫芸芸千金嫩照曝光　高顏質祖傳3代

孫芸芸千金嫩照曝光　高顏質祖傳3代

咘咘、Bo妞戲水笑容讓人融化了　賈靜雯靠TOD’S包贏回亮點

咘咘、Bo妞戲水笑容讓人融化了　賈靜雯靠TOD’S包贏回亮點

南韓姊妹花撞LV新包比高下　Krystal 86萬行頭強壓姊姊Jessica 熱帶風長項鍊配深V泳裝超美　施華洛世奇勾起度假魂 台灣百年金工世家邁大步　創品牌JHENG秀霸氣鑽石獅 宋智孝坦承：年紀到了吃什麼都胖　爆瘦7公斤全靠這「兩招」 脫單必看！日男票選「最討厭」女生髮型　原來太可愛也不行 理膚寶水萬用霜特價299元必囤！網路傳說「爛臉救星」就是它 南韓票選「理想老公」八成女人都投給「他」　讓孔劉退居第二！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面