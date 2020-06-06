G-SHOCK鋼錶上光雕網格　前衛科技感搭強悍性能很加分

▲G-SHOCK GMW-B5000CS雷射光雕交織充滿科技感，24,000元。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

G-SHOCK以品牌首只錶款DW-5000為基礎，創作的GMW-B5000系列不鏽鋼錶款，自2018年發行以來大受好評，近日再推「光雕網格」款GMW-B5000CS，運用雷射技術於黑色離子IP電鍍表面的錶圈、錶帶和錶扣上，展現銀色線條交錯的無限網格圖案，充滿前衛科技感。

▲雷射技術雕刻出網格圖樣讓G-SHOCK GMW-B5000CS辨識度超高。



▲G-SHOCK GMW-B5000CS腕錶的旋入式DLC背蓋延續雷射網格。

不僅正面有看頭，GMW-B5000CS採用氣密性極佳的旋入式設計的背蓋，以DLC類鑽碳處理表面以提升防刮與耐磨，外圈也特別加入雷射網格呼應主題；而內裝承襲G-SHOCK一貫的耐衝擊性能，具BLUETOOTH®藍牙連線及世界六局標準電波自動校正時間功能。

▲Seiko Prospex「Street Series」系列以東京都市風情及野生色彩為設計概念，SRPE29J1（左起）19,500元、SRPE31J1 19,500元、SNJ029P1 17,900元、SNJ031P1 17,900元。（圖／SEIKO提供，以下同



強悍性能配上潮流設計，成為吸引年輕客層的不二法則，Seiko（精工）旗下Prospex系列近期推出結合東京都市風情及野生色彩概念的「Street Series」系列，4款新錶分別從70年代經典潛水錶「鮪魚罐頭」，以及80年代影星阿諾史瓦辛格在電影《魔鬼司令》與《終極戰士》戴過的雙顯錶擷取靈感，潮味十足。