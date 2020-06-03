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一件洋裝就悄悄嫁人！「曾受卡爾欽點壓軸」21歲絕美超模傳喜訊

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▲Vittoria Ceretti 。（圖／翻攝自IG Vittoria Ceretti）

▲21歲超模Vittoria Ceretti 間接證實結婚消息，沒有華麗婚紗，只穿白色洋裝就完成人生大事。（圖／翻攝自IG Vittoria Ceretti）

記者鮑璿安／台北報導

義大利超模Vittoria Ceretti（維多利亞伽里蒂）在昨（2日）傳出與DJ男友Matteo Milleri的結婚消息，年僅21歲的她早已獲得各大精品青睞，甚至 CHANEL 2019春夏高訂還得到已故卡爾拉格斐欽點，閉幕由她完成。然而昨日一張穿著白色洋裝手拿捧花的照片曝光， Vittoria如小女孩般笑得燦爛，沒有華麗婚紗就完成了人生大事。

▲Vittoria Ceretti 。（圖／翻攝自IG Vittoria Ceretti）

▲Vittoria Ceretti 。（圖／翻攝自IG Vittoria Ceretti）

▲Vittoria Ceretti 。（圖／翻攝自IG Vittoria Ceretti）

▲Vittoria Ceretti 14歲就站上伸展台，至今已拍過70多個精品廣告，香奈兒每每辦秀都有她的身影。（圖／翻攝自IG Vittoria Ceretti）

超模Vittoria Ceretti來自義大利，14歲登上伸展台，18歲就在2016秋冬四大時裝周中走了23場，拍了70多個精品廣告，精緻五官卻帶點個性，更是深受已故的老佛爺卡爾拉格斐喜愛，哪怕近期CHANEL 2020秋冬大秀也是她與Rianna Van Rampaey 雙人攜手開場，讓時尚迷印象深刻。

▲Vittoria Ceretti 本人親自點讚間接證實結婚消息，只穿JACQUEMUS白色洋裝就點頭嫁人。（圖／翻攝自IG Vittoria Ceretti）

Vittoria灑脫個性不止在台上展現，昨日由友人曝光一張她身穿白色洋裝手拿捧花的照片，畫面中她與男友Matteo Milleri緊牽笑得燦爛。據傳，兩人在西班牙的小島上低調舉辦婚禮，不過Vittoria不僅沒有穿上華麗婚紗，反而以一件樸素的設計師品牌JACQUEMUS白色洋裝出鏡，細肩帶與傘狀裙襬讓整體更為亮眼，優雅不失個性。加上清秀直髮與幾近素顏的妝容，瞬間回到少女模樣，也讓外界十分意外超模結婚竟如此隨興，然而Vittoria則是相當低調暫無回應，僅點讚友人動態，間接證實結婚傳言。

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關鍵字：

Vittoria Ceretti, CHANEL, 香奈兒, 維多利亞伽里蒂, 結婚, 義大利, 超模, 走秀, 老佛爺, 卡爾拉格斐
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