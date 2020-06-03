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蕭邦小丑珠寶撫慰人心　活動四肢與滑動鑽石設計超吸睛

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▲蕭邦展示卡哇伊風格珠寶撫慰人心。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

新冠肺炎防疫期間，人們減少社交，不免感到煩悶，蕭邦（Chopard）推動Stay Happy With Chopard活動，除了提供線上下載著色紙讓大人、小孩上色，也在Youtube精選音樂SECRET Playlist與LOVE playlist兩個網址供排遣時光，並重新介紹可愛珠寶療癒身心，第一聯想正是聯合總裁暨創意總監卡洛琳舍費爾一手打造的Happy Clown小丑項鍊，其腹部有滑動鑽石或彩色寶石裝飾，四肢還可輕輕擺動，模樣卡哇伊。

▲▼ Chopard 。（圖／公關照）

▲模特兒疊戴2款各限量100件的蕭邦Happy Clown小丑項鍊。（圖／蕭邦提供，以下同）

▲▼ Chopard 。（圖／公關照）

▲蕭邦Happy Clown系列項鍊小丑腹部各有滑動鑽石或彩色寶石裝飾。
 

小丑珠寶最初僅是卡洛琳舍費爾的私人收藏，意外開啟了Happy Diamonds珠寶系列，自1985年來便以滑動鑽石珠寶吸引世人目光，小丑項鍊的俏皮設計成為蕭邦經典；Animal World動物世界珠寶是蕭邦另一撫慰人心的系列，台灣正展出18K白金鑲嵌總重3.18克拉鑽石與6.45克拉黑鑽的貓熊戒指，圓滾滾模樣相當討喜。

▲▼ Chopard 。（圖／公關照）▲▼ Chopard 。（圖／公關照）

▲動物世界系列熊貓戒指（左），Palme Verte系列項鍊、耳環。

就算不出門，竟也能在家試戴華麗冠冕！法國珠寶品牌Chaumet推出線上試戴功能，透過Instagram與Snapchat上的濾鏡，可體驗佩戴受約瑟芬皇后啟發設計的Joséphine Aigrette Impériale或Belle Époque美好年代風格的Firmament de Minuit冠冕，在家滿足公主夢；而台灣疫情趨緩，品牌更歡迎貴客親臨專賣店鑑賞珠寶，當中台北麗晶精品店搬遷後改裝全新開幕，呈現如18世紀巴黎私人宅邸的優雅空間。

▲▼ Chauemt 。（圖／公關照）

▲透過Instagram和Snapchat上的濾鏡，可藉由智能手機在家試戴Chaumet的頂級珠寶冠冕。（圖／翻攝Chaumet IG）

▲▼ Chauemt 。（圖／公關照）
▲Chaumet於台北麗晶精品搬遷後改裝全新概念店，展現優雅巴黎宅邸風格。（圖／Chaumet提供）

關鍵字：

Chopard, 蕭邦, Chaumet
fashion.net

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