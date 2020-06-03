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慶解封！丹提、伯朗咖啡買一送一　星巴克第二杯半價天天免費抽

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▲解封日咖啡優惠。（圖／翻攝星巴克APP、丹堤、伯朗咖啡提供）

▲解封日連鎖咖啡館推優惠。（圖／翻攝星巴克APP、丹堤、伯朗咖啡提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情漸漸緩和，中央流行疫情指揮中心所宣布的6／7解封日即將到來，連鎖咖啡業者丹堤、伯朗均推出飲料買一送一優惠，當天丹堤咖啡大杯以上飲品享買一送一，伯朗咖啡則在當天周一的飲品分享日，也推第二杯免費活動；星巴克則透過APP祭出優惠券抽獎，有機會抽到第二杯半價優惠。

連鎖咖啡丹堤因應指揮中心宣布6／7大解封話題，也在當天推出飲品「買1送1」快閃活動，民眾只要在活動當日至全台門市，出示丹堤官方臉書或LINE上的指定畫面與條碼，即可享全系列大杯以上系列飲品買一送一限時優惠。

▲解封日咖啡優惠。（圖／翻攝星巴克APP、丹堤、伯朗咖啡提供）

6月份伯朗咖啡館每周一持續推出「分享日飲品買一送一」優惠，多數門市還加碼祭出全新品項指定套餐買一送一，豪華晚餐包含主餐、沙拉、主廚湯品、現煮咖啡與精選蛋糕，此外在6／20補班日與6／29端午連假後開工日當天，也有飲品買一送一促銷。

▲解封日咖啡優惠。（圖／翻攝星巴克APP、丹堤、伯朗咖啡提供）

▲解封日咖啡優惠。（圖／翻攝星巴克APP、丹堤、伯朗咖啡提供）

星巴克則是在6／14前在數位平台上舉行「夏日巡禮數位活動」，針對下載Starbucks APP的使用者，在APP首頁下方「連結」選項進入「數位體驗」，便可開啟活動頁面，點選咖啡壺圖案就可參加抽獎，有機會可抽中飲品、餐點、咖啡豆與商品的優惠券，包括全飲品第二杯半價等，天天都有一次抽獎機會。

▲解封日咖啡優惠。（圖／翻攝星巴克APP、丹堤、伯朗咖啡提供）▲解封日咖啡優惠。（圖／翻攝星巴克APP、丹堤、伯朗咖啡提供）

星巴克優惠券兌換期限優惠領取當日+2日，從門市營業時間開始至晚上8點的時段均可兌換，部分門市不提供此服務。

關鍵字：

星巴克, 丹堤、伯朗, 買一送一, 第二杯半價, 解封, 疫情
fashion.net

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