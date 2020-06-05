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新包裝無法挑喜歡的口味吃！Skittles彩虹糖推「無色」限定款挺平權

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編輯／Duke

今年6月對LGBTQ+族群來說意義重大，因為一年一度的同志驕傲月（Pride Month）正式到來，各時尚品牌為了力挺平權紛紛推出彩虹系列來響應，而知名糖果Skittles彩虹糖也參與其中，並且還將標誌性彩虹色換成「無色」包裝，同時也代表購買後沒辦法先挑喜歡的糖果吃，這對喜歡特定口味的人來說，無疑是最痛苦的限定包裝。

不同於IKEA、Adidas、Dr. Martens等品牌，彩虹糖的包裝本來就是七彩色，但是要與平時作出區別，Skittles便決定拋棄經典包裝，並使用紅色圍繞字體，讓彩虹糖穿上灰白色新衣，打造同志驕傲月限定包裝。

▲Skittles彩虹糖。（圖／翻攝自IG@thejunkfoodaisle）

▲▼Skittles彩虹糖將彩色包裝換成無色版本力挺平權。（圖／翻攝自IG@thejunkfoodaisle）

官方表示不僅包裝換上灰白色，就連裡頭的糖果也不再使用紅、橘、紫、綠、黃來代表口味，而是換上灰白色為主。不過，既有的草莓、橘子、葡萄、青蘋果與檸檬口味不會有任何改動。

由於無色包裝是為了力挺平權而推出的，因此Skittles與平權組織GLAAD合作，只要每賣出一包限定彩虹糖，Skittles就會捐出美金1元（約台幣30元），最多到美金10萬元（約台幣300萬元），以行動向LGBTQ+表達支持。

Skittles母公司箭牌營銷副總裁漢克伊佐（Hank Izzo）則在新聞稿中表示：「雖然今年的同志驕傲月受到新冠肺炎影響（COVID-19），但Skittles卻放棄經典包裝來支持LGBTQ +族群，因此我們很高興能透過與GLAAD合作，不只在六月提供幫助，而是一整年的協助。」

與此同時，Nike也在最近發表2020「BETURE」系列挺平權，單品中包括首次出現於系列的Air Force 1以及Air Max 2090、Air Zoom Pegasus 37、ACG Air Deschutz等鞋款，並在6／5於Nike官網與指定零售店開賣。另外，該系列在美國另有推出服飾，目前不確定台灣是否會販售，若是想看更多資訊，都可以到Nike官網查詢。

▲Nike BETURE。（圖／翻攝自Nike官網）

▲Nike BETURE系列迎來四款彩虹設計球鞋。（圖／翻攝自Nike官網）

▲Nike BETURE。（圖／翻攝自Nike官網）

▲位於台北信義區NEO 19的Nike直營店也換上巨幅BETRUE標誌宣言。（圖／翻攝自Nike官網）

►絢麗6月挺平權！愛迪達、Reebok球鞋太勸敗　連夯貨NB 327都有彩虹款

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關鍵字：

同志驕傲月, LGBTQ+, Skittles, 彩虹糖, 無色包裝, 平權, 箭牌, Nike, BETURE
fashion.net

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