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IKEA挺平權「彩虹購物袋」49元就能入手！PUMA、UA也推彩色包支持

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編輯／Emily　圖／翻攝自ikea.com.tw、katespade.cn、puma.com、underarmour.com

每年六月是全球的同志驕傲月（Pride Month），許多品牌紛紛推出彩虹系列，支持LGBTQ+群體。家居品牌IKEA力挺同志，去年就曾把他們經典的藍色購物袋變成彩虹版，今年這個版本再度推出，而且在台灣就能買的到，趕快手刀下單了。

IKEA

IKEA經典的藍色FRAKTA購物袋有著強韌材質和超大容量，用來裝重物超方便，在同志驕傲月被刷上象徵平權的六色彩虹，外型變得繽紛亮眼，去年只在國外上市，今年台灣的IKEA官網也能買到了！這款STORSTOMMA彩虹環保購物袋只要台幣49元就能輕鬆入手。

▲ikea彩虹購物袋。（圖／翻攝自ikea.com.tw）

▲ikea彩虹購物袋。（圖／翻攝自ikea.com.tw）

Kate Spade

除了IKEA，其他品牌也有推出彩虹系列單品，Kate Spade就有推出一款Pride托特包，包包本身是白色半透明材質，印上彩色的黑桃LOGO圖案，長背帶也做成彩虹顏色，可以側背也能手提，背起來時髦有型，而且容量大非常實用。這款包包售價人民幣1,300元（約台幣5,467元）。

▲ikea彩虹購物袋。（圖／翻攝自ikea.com.tw）

▲ikea彩虹購物袋。（圖／翻攝自ikea.com.tw）

PUMA

PUMA則是與超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）合作，一同宣傳「From Puma With Love」同志驕傲月商品，除了多款服裝，其中有一款腰包使用鮮豔的彩色背帶，配上彩色PUMA LOGO點綴，讓黑色的腰包多了亮點。這款腰包即將上市，售價約台幣675元。

▲ikea彩虹購物袋。（圖／翻攝自ikea.com.tw）

▲ikea彩虹購物袋。（圖／翻攝自ikea.com.tw）

Under Armour

Under Armour在今年同樣有推出同志驕傲月系列，整體以彩虹渲染設計為主，除了服裝、鞋款，還有一款後背包，以白色為底，配上使用渲染效果的彩虹色，看起來迷幻繽紛，又有不同於單一顏色的美感，大容量的後背設計很方便。售價美金40元（約台幣1,196元）。

▲ikea彩虹購物袋。（圖／翻攝自ikea.com.tw）

▲ikea彩虹購物袋。（圖／翻攝自ikea.com.tw）

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關鍵字：

ikea, 購物袋, 包包, 同志驕傲月, Pride, LGBTQ+, 同志, 彩虹, puma, katespade, UnderArmour
fashion.net

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