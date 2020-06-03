元斌42歲長這樣？最新高清近照釋出網暴動：絕對吃了防腐劑

記者王則絲／台北報導 圖／翻攝自IG@olzen_official、OLZEN官網

淡出螢光幕近10年的南韓重量級男星元斌，日前被目擊於首爾街頭拍攝廣告，42歲卻年輕稚嫩的帥氣臉龐在網上引起熱議，原來元斌是為南韓服飾品牌OLZEN拍攝代言形象，而這組夏季街拍照也於近日釋出，在近距離且高解析度之下，更令人讚嘆：「這絕對吃了防腐劑！」

早先網上瘋傳的元斌街拍照雖然不太清楚，卻也足夠令人驚嘆於他的凍齡樣貌，與二十多年前剛出道的時的模樣幾乎無異，而元斌這次為OLZEN演繹春夏系列，各種角度擺拍仍然零死角散發男神魅力，不僅臉蛋不輸時下小鮮肉，身材也絲毫沒有中年大叔發福跡象，這組形象一釋出又瞬間引起了粉絲們暴動：「比以前更帥！」、「42歲長這樣？好多人30歲就歪掉了。」、「從少女時愛元斌到現在變成老妹，他還是長一樣。」

元斌一口氣換上多套休閒服裝，包括亞麻襯衫、T恤、POLO衫和夏季西裝等簡約風格時裝，頂著一頭韓系微捲髮，營造出慵懶的夏日意象，尤其是合身白色T恤，更凸顯了元斌精瘦的身材與手臂肌肉線條，令少女們看了眼睛直冒愛心，完全將元斌已是一名「大叔」的事實拋諸腦後。

明明是再日常不過的普通服裝，穿在元斌身上卻特別帥，連男生們較不願嘗試、容易顯老氣的POLO衫，也能用凍齡顏值輕鬆撐起，此外，女生最愛看的紳士風格西裝造型也沒少，挺拔的版型MAN味十足。

在 Instagram 查看這則貼文 올젠 공식 인스타그램（@olzen_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 2 日 上午 2:26 張貼

不少人曾經鬧過把「元斌」與「玄彬」搞混的笑話，同樣身為熟齡系男神，玄彬這幾年的聲勢高漲，代言接不完，日前為居家品牌Bodyluv拍攝的慵懶風系列畫報，也擄獲了一票少女；有網友表示：「元斌就像是南韓版本的『木村拓哉』，越老越帥。」而真正的木村拓哉雖然老了元彬5歲，卻也完全不遜色，登上雜誌封面依然氣場強大。

在 Instagram 查看這則貼文 メンズファッション誌 「SENSE」（@sense_magazine）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 8 日 上午 5:57 張貼

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