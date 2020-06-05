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理膚寶水萬用霜特價299元必囤！網路傳說「爛臉救星」就是它

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▲理膚寶水,B5全面修復霜。（圖／IG）

▲理膚寶水的B5全面修復霜，有萬用霜的稱號。（圖／171cm_ry IG）

文／C編

工作壓力大、作息不正常，加上亂用保養品，因此肌膚很容易出現失衡的狀態，常常泛紅、出痘、脫皮或是有敏感狀態；網路上有一條傳說中的「爛臉救星」，不但舒緩敏感的肌膚，乾燥、粗糙、搔癢也能救，連嬰幼兒都適合使用，成了成份溫和的最佳證明，也有「萬用霜」稱號，不僅居家常備、包包裡、辦公室都該放一條。

▲Her和她理膚寶水修護霜。（圖／Her）

▲理膚寶水B5全面修復霜，40ml，原價480元、特價299元。點我購買。

所謂「爛臉救星」，正是理膚寶水的B5全面修復霜，很少打廣告，卻在PTT、美妝公社爆紅，因為效果真的厲害，蘊含滿滿的維他命B5，可以修護臉部肌膚受到的傷害，溫和又單純的成分，不容易引起過敏，還可以幫助打造透亮平滑的肌膚。

▲理膚寶水,B5全面修復霜。（圖／IG）

▲想要好肌膚都可以使用。（圖／jx.x_x IG）

用過B5全面修復霜的人都覺得它相當厲害，可以說是化妝台上不能缺少的急救膏，像是肌膚敏感、有痘印困擾、醫美療程術後都可以塗抹，不僅能夠幫助肌膚保濕潤澤，還可以淡化肌膚暗沉，重現光彩亮麗，有網友就親自分享，「某天臉部皮膚乾燥脫皮，直接拿B5來塗在臉上，完全不油膩，隔天起床臉超亮亮亮亮！」

不只愛美的女孩人人都有一條，連媽媽都要隨身攜帶，因為小朋友的尿布疹，也可以用它來修護，很快就可以舒緩泛紅不適，「真的好用，有寶寶必備」、「這條真的是媽媽的萬能修護霜」、「媽媽包外出必帶，小孩皮膚各種疑難病症一瓶搞定！」，網路上一面倒的好評，可見真的是受到很多媽媽的青睞。

▲理膚寶水,B5全面修復霜。（圖／IG）

▲超萬用的全面修復霜。（圖／cherry_blossoms321 IG）

B5全面修復霜質地滋潤，建議可以在精華之後使用，作為保養最後一道的乳霜程序，除了可以幫助封鎖所有的精華成分，也能夠單擦呵護肌膚，一條就可以搞定全臉保養，非常實用又方便，而且無香味的設計，特別適合對香精敏感的脆弱肌膚使用。

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▲Her和她理膚寶水修護霜。（圖／Her）

▲理膚寶水B5全面修復霜，40ml，原價480元、特價299元。點我購買。

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