迪麗熱巴《幸福，觸手可及》髮型美翻！網友搶燙同款「森林系水波紋捲」

迪麗熱巴新劇《幸福，觸手可及》你追了嗎？這回的熱巴和以往很不一樣！不只詮釋了和過去截然不同的角色個性，個性都會的時裝造型、髮型也引起網友一陣討論！趕緊跟著編一起看看～可愛的熱巴這次帶起了什麼樣的潮流炫風吧！

不同於過去像是《枕上書》鳳九那般的傻白甜角色，新劇的周放是個才華橫溢的服裝設計師，工作時直爽幹練、霸氣外露，光角色設定就十足吸引人！

《幸福，觸手可及》上檔後更頻頻創話題，劇情超好嗑讓人無法自拔外，熱巴又再次帶起髮型的模仿風潮！

劇中的周放有著森林系的水波紋捲髮，這樣的髮型是集浪漫、慵懶、溫柔於一身，自然引起大片網友搶燙同款！

「森系水波紋」捲髮帶著幾個特點～首先，波紋從頭到尾是一致、規律且飽滿的，沒有漸漸縮小的趨勢。

其次，是從接近髮根開始就做燙髮，瀏海也會一起燙捲，並讓波紋中帶有一些直角感。因此比起電棒捲，熱巴的這款捲髮更適合用平板夾來完成唷！

森系捲髮顧名思義帶著自然空靈感和仙氣。比起一般溫柔到有些甜膩的水波紋捲髮更具個性，但又沒到羊毛捲髮那般狂放不羈，甚至有距離感。整體造型上是一點柔軟一點女人味，很好駕馭！

另外，如果是扁頭人或是細軟髮女孩，也很推薦燙熱巴的同款捲髮唷！它能巧妙的增加頭髮髮量，同時讓後腦勺更趨近於飽滿弧形，五官就會被巧妙的提升精緻度。

造型變化上也非常多元！像是熱巴這樣帶上貝雷帽，瞬間藝術氣息爆棚～同時也巧妙地掩飾沒有打理過的翹毛瀏海，或是太多天沒洗頭、飄了頭皮味，完全就是懶人救星的造型！

出門在外很上鏡，綁起低馬尾的居家造型也好看得不得了！看起來就是溫柔賢淑的好媳婦，任誰看了都想娶回家呀！

以下，編輯也為大家帶來「森系水波紋捲髮」的長髮、中長髮和短髮的髮型範本，想和熱巴一樣當個零死角美女，就讓我們一起往下看吧！

長髮&中常髮 捲髮髮型範本：

>> 人人好駕馭，但又特別適合「綁馬尾」！

森系水波紋捲髮，非常適合留長髮來燙唷！它可以增長髮的輕盈度，讓髮絲更有空氣感，整體上散發著活力、清甜的氛圍。最棒的是修飾臉型的效果優秀，基本上不挑臉型、或瘦或胖都能燙，燙完提升五官精緻度！

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此外，炎炎夏天覺得熱，這樣的捲髮更適合綁馬尾！不同於一般的波紋髮型，綁起來雖然下擺很美、但是頭頂扁塌，反而看起來沒精神。

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相反的，因為森系捲髮的捲度從髮根開始，綁起頭髮頭頂還保有鬆度，看起來更稚嫩有朝氣！

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短髮 捲髮髮型範本：

>> 表層頭髮燙捲就好，超時髦、不變爆炸頭！

短髮髮型會推薦給肉肉臉女生，和髮量真的超稀疏的人選擇。相比之下，短髮後又燙上滿滿波紋，會讓頭髮澎度提升到頂點，細軟髮的人正好就能藉此讓髮型看起來更精巧有型。

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但如果髮量居中甚至較多的人，髮型師會建議燙表層的捲度就好，可愛度絲毫不減，但又不用擔心變成小獅子王。

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看完是不是心癢癢呢！趕快帶上這篇～去找髮型師報到吧！

文／美人圈 圖／翻攝自微博＠嘉行迪丽热巴工作室

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