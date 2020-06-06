細軟髮人不用怕夏天變油頭！免電棒吹整6技巧　讓瀏海、根部超蓬鬆

細軟髮人在夏天時不只很容易看起來髮根扁塌、貼頭皮，頭髮也很容易有頭油感！以下就公開髮型師針對「細軟髮」的髮根蓬鬆吹整方法，不僅可以讓頭髮澎度超持久，吹完就像燙了韓系髮根燙，瀏海、髮根都可以澎整天！

髮型師細軟法吹整Tips 1：蓬鬆噴霧噴髮根

在吹整前髮型師會先用蓬鬆噴霧均勻噴在髮根、髮際線處，這樣可以輕鬆製造頭皮髮根的澎度，也讓後續吹整時更輕鬆～

髮型師細軟法吹整Tips 2：髮根蓬鬆夾/定位夾

這一步驟是韓妞居家吹整時也很愛用的方法！使用髮根蓬鬆夾或定位夾夾在想要髮根蓬鬆的地方、或是頭髮分線處～如果是剛洗完頭，可以夾著20-30分鐘讓它定型，這樣不需要使用吹風機吹整，髮根也會很蓬鬆！如果出門前想要快速整理頭髮，拿出吹風機對著髮夾製造的分線吹整約3-5秒，就可以讓頭髮變澎、不貼頭皮～

髮型師細軟法吹整Tips 3：圓梳逆髮線吹整

如果想要進一步讓髮根的澎度維持更久，將圓梳放在髮根下方，用吹風機加熱圓梳側邊的髮根和圓梳上方的頭髮，兩處各吹整3-5秒即可～完成後記得鬆開圓梳的方向也很重要！將圓梳朝髮逆向的髮線往上梳開，才不會破壞剛剛吹整好的蓬鬆感～

吹整完成對比

吹整完後頭髮的蓬鬆度跟彈性馬上就看得出來！最後也可以視自己的需求選擇是否使用定型噴霧～

髮型師瀏海蓬鬆吹整Tips 1 ：髮捲定型+定型噴霧

如果是有瀏海的女孩，可以使用髮捲製造瀏海蓬鬆度！首先將髮捲捲至貼近頭皮髮根，接著拿出定型噴霧，距離約2-3個拳頭距離噴在瀏海上，才不會讓頭髮乾硬～除了控制好距離，記得要選擇自然型的定型噴霧，也能讓捲度看起來更自然！如果怕定型時手殘，髮型師表示可以直接將定型噴霧噴在髮捲上，再捲上瀏海吹整，這樣就不怕會失手！

髮型師瀏海蓬鬆吹整Tips 2：吹風機冷熱風交替吹整



將髮捲定位之後，拿吹風機以冷熱交替風吹整～這樣能讓瀏海定型得更持久，澎度也會更好看！先以熱風吹整3-5秒，再以冷風吹整5秒，最後將髮捲順著瀏海的彎度往上拿掉就完成了！

懶人髮根蓬鬆吹整法：丸子頭分區吹整



除了上面的兩種吹整技巧，髮型師也公開了超適合懶人的丸子頭分區吹整方法～將頭髮吹至半乾，用梳子梳開、確定沒有打結後，將頭髮上下左右分成四區，每一區各綁一顆丸子頭，接著用吹風機熱風吹5分鐘，再替換成冷風，一樣吹整5分鐘，放下頭髮時就會是超級有澎感的韓系髮根燙！而且髮尾還會帶有微微的自然捲度～如果是乾髮吹整，再吹頭前先沾水將頭髮微微打溼，定型效果會更好～

文／美人圈 圖／翻攝自IG@kaneta.hair、小紅書＠天津港小安琪（说车）、＠迪克婷仔、＠原来是咏儿、＠红猫猫、＠沫沫姐姐、＠唐曼、＠po妞

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