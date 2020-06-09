fb ig video ETtoday search mobile

韓網5動作四週練出「直角肩」！初學者簡單好上手　有效改善彎曲駝背

>

夏天到來，穿短袖、無袖時肩膀線條很重要，斜肩、駝背是時候矯正一下，一起看看韓網的瘦肩膀、斜肩伸展運動，不僅沒有難度、運動初學者也可以上手，四週練出好看的直角肩膀、一字美肩，明顯有感肩膀線條更加纖細。

▲直角肩運動。（圖／美人圈）

瘦肩膀、斜肩伸展運動1：向上伸展
建議運動強度：15次

先站立姿勢，將雙手比出大拇指交握、頂住下巴，將下巴儘可能往上抬起，伸展整個脖頸線條，注意做這個動作時身體不可以彎曲駝背、要維持挺直的狀態，避免施力錯誤。

▲直角肩運動。（圖／美人圈）

接著以單手靠頭、將頭往身體側邊帶，伸展肩頸線條，之後另一邊也要記得做，身體一樣是維持挺直狀態，不可以駝背。

▲直角肩運動。（圖／美人圈）

瘦肩膀、斜肩伸展運動2：開肩伸展
建議運動強度：左、右各10次

屈膝側躺於地面，將雙手向前伸直交疊，接著向上抬起單手、往後面放下並貼地，同時注意下半身維持側躺不動，這個動作可以充分伸展，是很好的開肩運動。

▲直角肩運動。（圖／美人圈）

瘦肩膀、斜肩伸展運動3：轉動肩膀
建議運動強度：左、右各15次

這個動作可以坐著、或是站著做都可以，將雙手分別觸碰同方向的肩膀，接著將肩膀輪流順時針、逆時針畫圈轉動，充分放鬆肩頸肌肉，這個動作對於斜肩有伸展的效果。

▲直角肩運動。（圖／美人圈）

瘦肩膀、斜肩伸展運動4：上下縮肩
建議運動強度：左、右各15次

先將上半身挺直，不可以駝背，將肩膀盡量下放、接著之後再向上縮起，這樣輪流上下縮肩即可，這個動作對於斜肩也很有效果，另外也可以放鬆肩膀肌肉。

▲直角肩運動。（圖／美人圈）

瘦肩膀、斜肩伸展運動5：上臂伸展
建議運動強度：左、右各10次

將手臂抬起約與肩同高、擺成90度直角，接著輪流向側邊轉動上半身，注意做這個動作時上半身不可以駝背、且手臂與肩膀平行，不要向前或向後擺動。

▲直角肩運動。（圖／美人圈）

以上動作做完一輪後、可以視情況再輪做1-2輪，運動效果更高。

文／美人圈　圖／翻攝自seouland、kangim、heraldcorp、dahnmeditation tistory

【延伸閱讀】

網紅教練5個動作消副乳、蝴蝶袖！小胸也練出渾圓飽滿胸型，手臂變纖細、肩膀打薄有感

做錯動作肩膀變更厚！瑜珈教練正確「開肩運動」，網友實測駝背斜肩、龜脖一周改善有感

這個動作讓肩膀變更厚？模特兒教練示範正確「開肩薄背」運動，改善斜肩駝背、內縮肩

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

開肩, 運動, 直角肩, 肩膀, 瘦身
fashion.net

熱門文章

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

ET Fashion

推薦閱讀

安格斯12星座一周運勢6/8-6/14　牡羊感情熱絡、金牛財運強勢

安格斯12星座一周運勢6/8-6/14　牡羊感情熱絡、金牛財運強勢

這兩色拼接丹寧相差了56年！LEVI’S新聯名全台一間獨賣

這兩色拼接丹寧相差了56年！LEVI’S新聯名全台一間獨賣

謝師宴怎麼穿才不會覺得跑錯場？連身洋裝是女孩人氣No.1

謝師宴怎麼穿才不會覺得跑錯場？連身洋裝是女孩人氣No.1

專家教你「5招」擺脫假性飢餓，少吃自然瘦下來 英國維密宣佈破產！「銷售額慘跌」成最大導火線　25間店全關閉 日男票選「女生最貼心小舉動」Top10！示弱、撒嬌上榜　第一名讓人無法招架 韓網5動作四週練出「直角肩」！初學者簡單好上手　有效改善彎曲駝背 戀愛時嘴巴最甜的3大星座男！天秤只排第三、Top1天生「情話嘴」 必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉 最愛吃回頭草的星座Top 3！雙魚只記美好回憶　第一名讓人想不到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面