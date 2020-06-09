韓網5動作四週練出「直角肩」！初學者簡單好上手　有效改善彎曲駝背

夏天到來，穿短袖、無袖時肩膀線條很重要，斜肩、駝背是時候矯正一下，一起看看韓網的瘦肩膀、斜肩伸展運動，不僅沒有難度、運動初學者也可以上手，四週練出好看的直角肩膀、一字美肩，明顯有感肩膀線條更加纖細。

瘦肩膀、斜肩伸展運動1：向上伸展

建議運動強度：15次

先站立姿勢，將雙手比出大拇指交握、頂住下巴，將下巴儘可能往上抬起，伸展整個脖頸線條，注意做這個動作時身體不可以彎曲駝背、要維持挺直的狀態，避免施力錯誤。

接著以單手靠頭、將頭往身體側邊帶，伸展肩頸線條，之後另一邊也要記得做，身體一樣是維持挺直狀態，不可以駝背。

瘦肩膀、斜肩伸展運動2：開肩伸展

建議運動強度：左、右各10次

屈膝側躺於地面，將雙手向前伸直交疊，接著向上抬起單手、往後面放下並貼地，同時注意下半身維持側躺不動，這個動作可以充分伸展，是很好的開肩運動。

瘦肩膀、斜肩伸展運動3：轉動肩膀

建議運動強度：左、右各15次

這個動作可以坐著、或是站著做都可以，將雙手分別觸碰同方向的肩膀，接著將肩膀輪流順時針、逆時針畫圈轉動，充分放鬆肩頸肌肉，這個動作對於斜肩有伸展的效果。

瘦肩膀、斜肩伸展運動4：上下縮肩

建議運動強度：左、右各15次

先將上半身挺直，不可以駝背，將肩膀盡量下放、接著之後再向上縮起，這樣輪流上下縮肩即可，這個動作對於斜肩也很有效果，另外也可以放鬆肩膀肌肉。

瘦肩膀、斜肩伸展運動5：上臂伸展

建議運動強度：左、右各10次

將手臂抬起約與肩同高、擺成90度直角，接著輪流向側邊轉動上半身，注意做這個動作時上半身不可以駝背、且手臂與肩膀平行，不要向前或向後擺動。

以上動作做完一輪後、可以視情況再輪做1-2輪，運動效果更高。

文／美人圈 圖／翻攝自seouland、kangim、heraldcorp、dahnmeditation tistory

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