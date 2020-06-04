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午休偷閒30分鐘去免費護膚很可以！做完臉都會發光

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記者李薇／台北報導

口罩拿下來之後，是不是發現肌膚有很多問題出現了？沒有以前那樣平滑細緻，雪花秀針對不穩定的膚況，在67日推出「養膚」活動，長達30分鐘的護膚療程完全免費，而且做完臉部直接像是打了spotlight一樣，亮到不行！

▲克蘭詩,雪花秀,護膚,保養。（圖／記者李薇攝）

▲雪花秀推出專屬的護膚服務。（圖／品牌提供）

雪花秀在7日至731日推出全新的養膚青春甦活體驗，整個按摩療程從清潔、潤燥精華塗抹全臉、針對局部濕敷再使用精華搭配玉石滾輪按摩全臉，還有肩頸舒壓按摩，搭配具有中藥草的東醫溫藥枕，可以迅速幫助放鬆身心，重現年輕的膚況。

 

▲克蘭詩,雪花秀,護膚,保養。（圖／記者李薇攝）

 

▲按完臉部都會發光。（圖／品牌提供）

 

而且短短30分鐘的時間，不但可以讓肌膚迅速恢復活力，更重要的是超級適合忙碌的上班族，可以趁著午休時間趕快去做一下，或是下班回家前去迅速的保養一輪，超快速完全不浪費時間，還包準肌膚亮到隔天，整個非常划算。

▲克蘭詩,雪花秀,護膚,保養。（圖／品牌提供）

▲克蘭詩搭配專業的按摩滾輪。（圖／品牌提供）

不只是雪花秀，克蘭詩也在5月15日至6月30日特別在各大百貨推出「緊緻V護膚會」巡迴，由護膚美療師以獨家「法式手法」提供專業療程服務，從舒緩放鬆、拉提緊塑到保養防護，短短45分鐘就可以一次有感體驗V型緊緻拉提按摩工具，搭配V型保養系列的神奇效果。

▲克蘭詩,雪花秀,護膚,保養。（圖／品牌提供）

▲專業角度可以輕鬆按摩亞洲女性的臉部。（圖／品牌提供）

今年的緊緻V護膚會會使用V 型緊緻拉提按摩工具，融入傳統技藝「刮痧」所設計的多角度滾輪，打造極佳的分量和手感，可以針對亞洲人輪廓特別設計的曲線，搭配V型抗引力逆轉精萃、V型緊緻抗引力面膜，雙重效果以最輕巧的力量達到最佳促進循環的效果。

▲克蘭詩,雪花秀,護膚,保養。（圖／品牌提供）

▲搭配的V型抗引力逆轉精萃、V型緊緻抗引力面膜產品。（圖／品牌提供）

關鍵字：

克蘭詩, 雪花秀, 護膚, 保養
fashion.net

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