包・開箱／木村光希帶貨FENDI春夏「花卉包」　連內襯也美出天際

▲木村光希帶貨FENDI春夏「花卉包」，連內襯也美出天際。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專題報導

FENDI 旗下包款Peekaboo自2009春夏時裝系列中首次亮相成為品牌經典，為迎合春夏交接的活力氣息，此次以繁花盛放的鮮豔色系為靈感換上新裝，圍繞大面積亮黃與絨布印花元素展開，這回《ET FASHION》包．開箱就搶先揭曉星二代木村光希看秀同款，細節更迷人！

▲FENDI Peekaboo春夏新色以鮮艷花卉為靈感打造。（圖／品牌提供）

Peekaboo這一名字取自於「躲貓貓」童玩遊戲，一反原本包包端端正正、密不透風的設計，透過簡潔的外型，以梯形包身加上單手把的設計，並將包款面打開垂下，有時包款裡面的設計比外面還更富驚喜，宛如躲藏在包款中的小貓探頭出來，呼應Peekaboo的名字。自2009春夏時裝系列中首次亮相就奠定品牌經典包款地位，且隨著季節與尺寸變換陸續變奏推出各款Peekaboo，此次春夏則以繁花盛放的鮮豔色系為主題，日前星二代木村拓哉之女木村光希就在秋冬大秀中以透視裙裝搭配該款印花造型Peekaboo亮相，親自帶貨下引發外界熱議。

▲木村光希在品牌米蘭秋冬大秀運用花朵連身裙以及粉色針織衫搭配Peekaboo包，NT$109,000。（圖／品牌提供）

此次開箱Peekaboo包款，外觀上延續經典「梯形包」設計，以質感黃為底色佈滿了自由生長的花卉，不同於一般滿版印花設計，每一束花朵伴隨纖長綠葉生長，粉、綠、黃各色相間卻絲毫不顯突兀，讓包款更具有春夏交接的生命力。輪廓除了硬挺底座之外，包身材質相當柔軟輕巧，採用金扣旋轉開關，上頭則印製品牌Logo增添奢華度，開袋後置物空間開闊不受拘束，單手把更為包款注入簡便手提性能，同時可拆式肩帶滿足肩背、手拿雙重需求。

▲Peekaboo「躲貓貓」的趣味性更藏在包款內襯，開袋後吸睛程度不輸給外觀。（圖／記者鮑璿安攝）

Peekaboo「躲貓貓」的趣味性更藏在包款內襯，精彩度完全不輸給外觀印花，以雙隔層方式將精緻的花卉圖騰延續到內裡，絨布材質除了視覺效果獨特，在觸摸時更得到手感上的療癒，同樣也是春夏Peekaboo一大亮點。這也難怪木村光希會相中該款登上米蘭秀場看秀，與花朵連身裙以及粉色針織衫相佐，演繹「光希包」時尚。

同場加映



Salvatore Ferragamo STUDIO



▲Salvatore Ferragamo STUDIO，焦糖色NT$123,000。（圖／品牌提供）

Salvatore Ferragamo STUDIO包款是品牌創意總監Paul Andrew為紀念創始人Ferragamo先生開設於好萊塢大道上的首家工作室專賣店，於2018年為品牌設計的首款包款。STUDIO包身飾有閃亮的Gancini釦飾，大面積皮革打造，並賦予多樣化色彩詮釋。

BALENCIAGA（巴黎世家）墨綠色沙漏包

▲BALENCIAGA 2020春夏墨綠新色超美，NT$55,900。（圖／記者鮑璿安攝）

佔據BALENCIAGA（巴黎世家）熱銷包款排行榜之一的「沙漏包」，除了搭上小包當道的流行，不走常規路線的鮮明輪廓也讓大批女星愛不釋手， 而今再推出春夏墨綠新色，完美延續鱷魚壓紋高質感。

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