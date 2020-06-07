朴敏英不是天生小V臉！下巴線條全靠按摩5步驟　瘦咬肌、粗脖子1周有感

想要擁有漂亮的臉部線條，除了瘦身之外，按摩對於臉型的雕塑也非常重要！以下5步驟就是日韓妞都很愛做的瘦臉按摩運動～只要堅持一周就可以瘦咬肌、改善雙下巴跟粗脖子問題，甚至連法令紋都可以淡化！

瘦臉按摩STEP 1：下顎線提拉



兩手食指和中指分別夾住下顎線條，接著雙指從下巴慢慢提拉到耳朵處，往上需施力壓住下顎線，感覺臉部微微痠痛即可～這一步每天做10次，可以幫助臉部線條更緊實，增加視覺上V型臉的效果！

瘦臉按摩STEP 2：消雙下巴、瘦粗脖子

第二步先單手握拳，並將拳頭放在下巴下方，大拇指撐開放置在下顎角處，接著以虎口的線條從上往下按壓，從下巴開始按壓到鎖骨處~接著再將手握成拳頭狀，以關節處抵住脖頸，從咬肌往下滑至鎖骨～這一組動作每天一側各做3次。這樣可以有效消除雙下巴肉、視覺上的粗脖頸問題，還能順便撫平頸紋！不過這一步記得要搭配按摩霜，才不會讓頸紋加深～

瘦臉按摩STEP 3：瘦高顴骨

第三步將食指、中指區成ㄑ字型，放置在鼻翼處，慢慢往太陽穴提拉，落在太陽穴時暫停5秒再放開～這一步除了能消除高顴骨帶來的刻薄感，還能舒緩因為眼壓造成的臉部緊繃。這組動作每天每一側做5次。

瘦臉按摩STEP 4：眼部提拉

接著將一手展開呈現V字型，並按壓在眼角上下兩側（需稍微施力往外拉提眼周），並拿出另一手的中指或食指，以畫圓的方式慢慢從眼窩按摩至眼角處～這一步可以幫助提拉下垂的眼角，還能消腫泡眼，早上起床容易水腫的女孩也可以做！

瘦臉按摩STEP 5：消咬肌

最後一步以手腕腕骨處按壓在咬肌上，並在下顎角畫圓、打圈按摩，按壓至咬肌感受到痠痛時即可停止～這一步可以幫助放鬆平時過度緊繃的咬肌，改變視覺上的大方臉問題！

文／美人圈 圖／翻攝自스타크래프트매니아 - 티스토리、小紅書@rachel_mypark、@甜甜冲鸭、@Grace贵丝、@慕恋凯凯

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