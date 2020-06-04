不想撞髮快染「淺粉棕」！霧感玫瑰飄仙氣　櫻花色超甜美

2020年棕色系髮色在日韓都是大勢，不過如果想要髮色看起來更有特色、不想和別人撞髮色的女孩～一定不能錯過超甜的淺粉棕髮色！這款髮色超仙的玫瑰金髮絲光，不僅超顯白、襯膚，染完更是年輕十歲～

2020髮色推薦1：玫瑰金

在 Instagram 查看這則貼文 수희（@gmlgml_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 19 日 上午 6:06 張貼

第一款粉棕色系髮色就是很多韓妞、韓星都在染的玫瑰金髮色！這款髮色雖然需要漂，但是可以自己選擇漂的次數～如果漂兩次的話就會是很仙氣、更偏米金一點的玫瑰金色；如果只漂一次，髮色會更接近玫瑰粉色，不管哪一種都很好看！

在 Instagram 查看這則貼文 이지헤어 연남점（@ezhair_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 16 日 下午 6:55 張貼

2020髮色推薦2：霧感粉棕色

第二款就是不浮誇、卻很有氣質又獨特的霧感粉棕色！這款髮色在米棕色中添加了一點玫瑰粉色調，所以會讓深髮色看起來更輕盈，在陽光下更會有很漂亮的玫瑰金色髮絲光～而且這款髮色雖然需要漂，但不需要漂很多次，因此不用擔心太傷髮質，褪色之後也會變成很漂亮的玫瑰米色！

在 Instagram 查看這則貼文 라블룸 성훈쌤（@12.3_sh）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 22 日 上午 5:14 張貼

2020髮色推薦3：復古玫瑰棕

不用漂的粉棕色系髮色來啦！復古玫瑰紅是小紅書上很多網紅愛染的粉色系髮色～不只因為不需要漂，髮色中帶有的玫紅色調，能夠增加臉部的氣色，就算素顏出門也不奇怪，反而會讓臉部看起來更紅潤～

這款髮色相較前幾款來說更偏紅一點，在室外時就是很有活力、帶有微微復古感的紅棕色，但是在室內時會是一個帶有紅紫色的深棕色，不僅更顯白，也不會有大紅色的俗氣感！

2020髮色推薦4：櫻花粉色

在 Instagram 查看這則貼文 아름다움을 함께 찾아드리는 더부띠끄 강남점 인턴 예진（@boutique__yj）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 26 日 上午 8:40 張貼

櫻花粉也是很多日韓妞今年愛染的流行髮色！他在米棕色中添加濃濃的櫻花粉色，中和了深棕的沈重感，染完直接讓人看起來年輕十歲～這款髮色就算褪色也不會變成很可怕的台妹金，反而會帶有很漂亮的粉金色光澤，只要好好護髮、洗矯色，美半年都不是問題！

在 Instagram 查看這則貼文 더부띠끄 강남점 다운（@boutique_dawoon）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 19 日 上午 8:37 張貼

2020髮色推薦5：玫瑰茶色



最後一款也是不需要漂的粉棕色系髮色！這款玫瑰茶色跟剛剛的復古玫瑰色比較起來更深、更偏棕一點～如果不喜歡髮色太鮮豔的女孩，一定要試試看！在陽光下時會透出淡淡的暗玫瑰紅，很襯黃肌、素顏也顯白，整體造型看起來更加魅惑迷人，帶有一點神秘感又很有女人味～

在 Instagram 查看這則貼文 광주미용실 해늘헤어디자이너슬이 롱머리/뿌리펌/레이어드컷（@haeneul_sseul）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 2 日 下午 9:34 張貼

文／美人圈 圖／翻攝自IG@heejung_st、@12.3_sh、小紅書＠鱼大家家、＠长苏姑姑、＠宅大圣、＠芭曲hair code杰姆Jerome、＠衡阳ZERO零度造型师志志、＠fakesheep、＠阿宝

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