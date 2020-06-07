三麗鷗家族「手拿小風扇」消暑必備！布丁狗、雙子星可愛造型超想擁有

編輯／Emily 圖／翻攝自shop.sanrio.co.jp、shopdisney.disney.co.jp

最近天氣非常炎熱，隨便在外面走幾步就滿頭大汗，這時候很需要一支小電風扇來消暑一下！日本三麗鷗家族為了迎接夏天，推出一系列手拿小風扇，以當家明星Hello Kitty、美樂蒂、雙子星Kiki&Lala…等角色為設計靈感，配上粉嫩清涼色系，可愛造型讓粉絲超想擁有。

三麗鷗的手拿小風扇系列共有六種造型，除了可以手持，還附上可以掛的背帶，方便攜帶。Hello Kitty款風扇做成她的頭型，有著白色貓耳配上招牌粉紅蝴蝶結，手把同樣是粉紅色。

美樂蒂款整體是淺粉色，風扇是美樂蒂的頭，有著垂垂兔耳和淺藍色蝴蝶結。

布丁狗款整體是鮮豔的黃色，風扇是布丁狗的頭，配上他的咖啡色帽子和狗耳朵，看起來好有夏日氣息。

雙子星款風扇做成黃色星星形狀，可愛的Kiki、Lala從上方探出頭來，手把、扇葉的顏色是粉紅配淺藍。

大耳狗款風扇是白色，配上他標誌性的大耳，頭上頂著一顆肉桂捲，手把是淺藍色。

酷洛米款風扇是淺黑色，手把則是粉嫩淺紫，配上她的惡魔耳朵造型超Q。這系列風扇一個售價968日圓（約台幣266元）。

不只三麗鷗家族，日本迪士尼商店也推出手拿小風扇，最新的兩款分別為《玩具總動員》的三眼怪造型，以及小熊維尼造型。這兩款風扇設計都以角色的樣貌為靈感，三眼怪款就是螢光綠配藍色，還做出外星人耳朵和觸角，維尼款則是橘黃扇面配紅手把，有著萌萌的立體熊耳。

除了手持，這款風扇同樣附有背帶，扇面還可以轉成另一個角度，吹起來更涼快。迪士尼小風扇售價4,290日圓（約台幣1,180元）。





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