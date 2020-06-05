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把「萊恩吐司」隨身帶著走　KAKAO FRIENDS好吃系列萌破天際

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▲KAKAO FRIENDS。（圖／KAKAO FRIENDS）

最愛放火燒大家的韓國KAKAO FRIENDS這次又推出新品啦～每隔一陣子就會推陳出新的KAKAO FRIENDS繼前陣子的檸檬系列後，這次推出的是Yum Yum Friends好吃系列。只見萊恩頭戴吐司、桃子變身番茄，鴨子化身雞蛋，把大家熟悉的KAKAO好朋友們都變成可以吃的食物，簡直萌破天際！

▲KAKAO FRIENDS。（圖／KAKAO FRIENDS）

▲KAKAO FRIENDS。（圖／KAKAO FRIENDS）

這次推出的產品包括鑰匙圈、收納包、帆布袋、air pods保護套、電腦包、隔熱墊等超實用的小物，根本意圖使人全部打包回家！以下就一一為大家介紹這次超生火的商品～

1.鑰匙圈

好吧鑰匙圈或許不是那麼實用XD 但看這小巧可愛的外觀，光是掛在包包上視覺就直接加100分了好嗎！

▲KAKAO FRIENDS。（圖／KAKAO FRIENDS）

▲KAKAO FRIENDS。（圖／KAKAO FRIENDS）

集結眾多角色們放在平底鍋裡看起來有莫名的喜感，準備大鍋熱炒KAKAO好朋友大餐啦～

2.帆布袋

這次帆布袋一共推出了8款，分別為彩色滿版款的與白色簡約款，根本就是要人選擇障礙發作！

▲KAKAO FRIENDS。（圖／KAKAO FRIENDS）

▲KAKAO FRIENDS。（圖／KAKAO FRIENDS）

▲KAKAO FRIENDS。（圖／KAKAO FRIENDS）

再掛上專屬鑰匙圈與收納包，一整個set搭起來超有FU，揹出門逛街去保證你回頭率超高！

3.airpods保護套

總是走在流行尖端的KAKAO FRIENDS，這次當然也沒忘了果粉們。看到這個超卡哇依的設計如果還忍受得了不下標，只能說你絕對不是專情的KAKAO粉與果粉啊！

▲KAKAO FRIENDS。（圖／KAKAO FRIENDS）

▲KAKAO FRIENDS。（圖／KAKAO FRIENDS）

4.電腦包

平常需要帶筆電出門的妳，是不是遲遲找不到那款讓妳一見鍾情的電腦包呢？強烈懷疑這次KAKAO FRIENDS根本就是在大家身上裝了竊聽器，不然怎麼會推出如此吸睛又實用的新品啦！帶這款電腦包去咖啡廳把筆電拿出來，保證連隔壁桌的客人都在偷看妳！

▲KAKAO FRIENDS。（圖／KAKAO FRIENDS）

▲KAKAO FRIENDS。（圖／KAKAO FRIENDS）

5.隔熱墊

不管是住家裡或是在外租屋，隔熱墊就是最好的居家小幫手，KAKAO FRIENDS當然也沒漏掉！超Q外型跟有一定厚度的這款隔熱墊絕對超欠買，如果硬要說缺點的話，就是實在太可愛了，捨不得把熱湯壓在萊恩跟桃子的臉上啦～

▲KAKAO FRIENDS。（圖／KAKAO FRIENDS）

文／柯夢波丹　圖／KAKAO FRIENDS

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

關鍵字：

柯夢波丹, 好吃系列, KAKAO FRIENDS
fashion.net

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