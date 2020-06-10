當不了唐鳳至少要學會「番茄工作法」！5本書籍教你成為時間管理大師

新冠肺炎在全球肆虐，台灣雖緊鄰中國，防疫卻滴水不漏紅遍全球，其中又屬被日本媒體喻為「台灣天才大臣」的唐鳳討論度最高。她與民間社群整合口罩即時地圖、並做出鑽石公主號警示路線圖，讓台灣防疫更加便利。唐鳳不只IQ受到議論，她分配時間的「番茄工作法」也成了大家效法的目標。

除了唐鳳愛用的番茄工作法，ELLE同時推薦5本教你如何有效分配時間的書籍，就算沒有超高IQ，你也能成為妥善利用時間的大師。

效法天才唐鳳的「番茄工作法」



唐鳳的成功要分很多個面向來討論，撇除智商不說，她的時間管理也許是你可以著手嘗試的好方法。唐鳳推崇「遠距工作」，她認為這將是未來的趨勢，想要不犯懶、又在計劃中的時間完成工作，時間分配就非常重要了。

唐鳳在《商業週刊》接受訪問時提及，自己採取的是「25分鐘專注工作、5分鐘休息」，將工作表以25分鐘小時為基準做切分，這套時間管理法則被稱為「番茄工作法」，在《間歇高效率的番茄工作法：25分鐘》這本書裡就有詳細的說明。

什麼是「番茄工作法」？



你曾有過想一口氣把事情做完，結果越做越累，事情越拖越多，卻達到反效果的經驗嗎？「番茄工作法」認為番茄鐘只有25分鐘，這是間歇、高效率的最佳單位，25分鐘內必須極度專注的完成工作，每完成25分鐘的任務，就要起來休息5分鐘。這套時間規劃法則被許多成功人士推崇能夠有效的提高工作效率。先前芬蘭藝術家Nico Ruoma接受ELLE訪問時也曾提及自己使用此套時間管理方法，甚至連睡覺時間都這樣計算。

1.《間歇高效率的番茄工作法》，NT$277



講什麼：唐鳳就是用此時間分配方法，立刻學起來！不只唐鳳，全球數百萬人實證的高效時間管理術，講述「工作25分鐘、間歇休息5分鐘」，是最理想、效率最不會下降的方式。在工作時全心投入，休息時不可做與工作有關或是很「傷腦筋」的事才會有效。

2.《一天始於下班後：妥善運用你的待機時間》，NT$198



講什麼：你可能沒想過，比起一日之計在於晨的老派思維，或許可以改變作法？這本書認為每天妥善運用你的待機時間就能夠贏在起跑點。並用幽默與趣味的文字，教你如何有效使用自己的休息時間。

3.《每天只做一件最重要的事》，NT$182



講什麼：每天待辦清單越多，越難完成自我目標！作者提供「一小時六等分法」、「觀察日記法」、「清單法」等招數，協助找出你每天最該做的事，不再當時間的奴隸，找回生活主導權。

4.《起床後的黃金1小時》，NT$284



講什麼：許多人都習慣睡到最後一刻才出門，其實你已經錯過一天最重要的黃金時刻！運用早晨的時光、起床後的1小時做「最重要的事」，養成這個好習慣，不只能找回生活節奏，還能得到意想不到的收穫。

5.《不懂時間分配，忙到死也沒人理》，NT$280



講什麼：你整天忙得要死瘋狂加班，沒日沒夜的工作？還是總是錯過與朋友的聚會，只因為不懂得時間分配？首先改掉你的「工作壞習慣」，杜絕掉入累死沒藥醫的死循環中。

TEXT／BY CANDY CHUNG） PHOTO／JEAN LEEREVISTA PODER、博客來

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多流行時尚資訊，盡在《ELLE》

加入ELLE LINE@好友，關注最新潮流大小事

延伸閱讀

你所不知道的唐鳳，快問快答說一個笑話！

IT大臣唐鳳降臨，獻唱「漂洋過海來看你」