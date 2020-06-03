打造書店中的「書店」！綠藤生機、茶籽堂進駐信義誠品

▲綠藤生機想傳達「肌膚需要的其實不多」的正確保養概念。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

隨著誠品敦南熄燈，綠藤生機接棒24小時書店精神進駐信義誠品，以「書店中的書店」概念打造全新門市，透過知識的力量，自主選擇對肌膚和環境更好的行動。

綠藤進駐信義誠品，以俄國文學家馬克西姆·高爾基「你知道的越多，你就越有力量」作為全新櫃位設計靈感，由旅日知名設計團隊《 兩個八月biaugust Creation Office 》操刀設計，運用大量亞麻及環保塗漆打造永續精神的空間，結合閱讀的概念傳達「了解愈多，需要愈少」的品牌理念。

從「書店中的書店」概念出發，綠藤將現有產品鑲嵌於書頁，打造22本可供閱讀與體驗的立體故事書。每本書紀錄每個產品的功效特色及配方架構完整分析，並將消費者心得製成持續更新的書籤，邀請大家一起為肌膚而讀，也共同讓這本書更加豐富。

台灣頂級苦茶油領導品牌茶籽堂，也宣布進駐信義誠品，首度攜手格式設計與CNFlower進行櫃位合作，讓你在繁忙的都市叢林中，體驗臺灣山林不同面向的美好。

入口迎面以大型黃銅色澤洗滌水槽為中心，兩側延伸展示經典在地植萃商品，空間配置上，打破常見的一字型櫃位，延續誠品獨有書店氛圍，在有限的空間內創造內聚性的流動感，藉由兩座大型主題中島設計，構築成T字型開放動線。

伴隨新櫃開幕，茶籽堂同步推出肖楠葉純淨洗手露，由台灣特有肖楠木修剪後的枝葉萃取出純露，結合100%台灣籽苦茶油與薰衣草、甜橙、胡荽籽等精油製成，希望以經典香氣與新品，呼籲大家回歸日常洗手儀式，重新感受土地的安定與純粹。

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