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意想不到！明星梳子CP值破表，連扁塌髮根都能瞬間站起

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▲▼按摩梳高CP值，更是扁塌髮根救星 。（圖／品牌提供）

▲夏季隨身攜帶按摩梳，用途多多。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

梳子就像設計師雙手，更是頭髮不可或缺的小幫手。就像是AVEDA最出名的木質髮梳，上市多年仍熱銷且討論度居高不下。隨後推出的迷你版隨行按摩梳，也創下驚人銷售量。梳子除了能整理髮型，其實用途多多，可說是夏季隨身保養的小幫手。

思緒更清晰

晨起沖澡後，可使用按摩梳從後腦勺向上逆梳頭皮，幫助頭皮血液循環，同時按摩督脈及膀胱經，可幫助一整天思緒更清晰。

▲▼按摩梳高CP值，更是扁塌髮根救星 。（圖／品牌提供）

下午提振精神

夏天午後容易腦袋昏沈，難以維持工作效率。抹上藍色紓壓純香菁，利用清涼薄荷和洋甘菊醒腦，梁良感受能瞬間喚醒萎靡的午後思緒。搭配按摩梳輕拍按摩頭皮，加速沁涼精油滲入肌膚，大大提升醒腦指數。

睡前放鬆

睡前也可利用按摩梳按摩頭皮，從前額髮際線向後順梳頭皮，按摩膽經幫助放鬆心神，夜裡睡得更安穩。

▲▼按摩梳高CP值，更是扁塌髮根救星 。（圖／品牌提供）

急救扁塌秀髮

夏天免不了的頭皮出油、頭髮扁塌，是讓許多女生無力招架的窘境。這時候建議以乾洗髮搭配按摩梳，即可恢復髮絲清爽感。按摩梳可拍除頭髮上的粉末，逆梳頭髮，更能進一步提供髮根支撐力，恢復髮型蓬鬆立體。提醒大家平時避免常常用手摸頭髮，即可防止皮出油或頭髮扁塌。

▲▼ 按摩梳高CP值，更是扁塌髮根救星 。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 隨行按摩梳，780元。

方形大面積梳針可挑鬆髮根，為髮絲注入空氣感，直接梳理就能讓髮型快速恢復立體蓬鬆。聰明的梳針排列設計，橫梳時可牢牢抓緊頭髮，讓吹風造型更好上手，直梳時可輕鬆化解糾結，避免拉扯造成髮絲受損。

▲▼ 按摩梳高CP值，更是扁塌髮根救星 。（圖／品牌提供）

▲JANEKE 純櫸木橢圓按摩板梳，1,400元。

圓頭的純櫸木髮針除了百分百防靜電，在梳理頭髮時同時按摩頭部重要穴道，疏通經絡、活血化淤。用腦過度而感覺疲倦時使用，可有放鬆舒緩及提振精神的效果。
 

關鍵字：

AVEDA, 按摩梳, 夏季保養, 隨身, 隨身保養, 頭皮
fashion.net

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