潮男必備！Nike用工廠垃圾做鞋　「Space Hippie」環保系列超前衛

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永續發展成為時尚、運動產業的終極目標，使用工廠剩下的邊角材料與廢料作為鞋款原料的「Space Hippie」，正是Nike探索永續未來性的新系列，當中Nike結合前衛美學與獨特舒適性打造的四款球鞋，如今終於迎來發售日期，想必鞋頭們正摩拳擦掌，準備穿上這雙以塑膠廢料打造的球鞋了吧！

▲Nike使用工廠剩下的邊角材料與廢料製作Space Hippie系列。（圖／翻攝自Nike官網）

Nike Space Hippie系列共推出四款球鞋，分別為Space Hippie 01至Space Hippie 04，每款均帶有傳統鞋帶或是無鞋帶設計，潑墨泡棉中底、鋸齒形外觀則讓鞋款更有前衛設計感。





▲共推出四款球鞋，女性限定Space Hippie 04有兩種配色。（圖／翻攝自Nike官網）







▲傳統鞋帶（上）與無鞋帶設計（下）。（圖／翻攝自Nike官網）







▲藍色泡棉中底用潑墨、鋸齒形設計，使外觀更加前衛。（圖／翻攝自Nike官網）

而在整個製作過程中，約有80％以上的材質使用廢料製成，像是回收塑膠瓶、廢棄衣物和紗線製成的Flywire鞋面、製作高級跑鞋用剩的Nike ZoomX泡棉中底以及回收紙類打造新款牛皮鞋盒，都讓整個系列更符合永續發展的環保理念，並達到低碳排放量的目標。

▲使用80％以上的廢料製成。（圖／翻攝自Nike官網）







▲全新牛皮鞋盒取代經典橘色鞋盒。（圖／翻攝自Nike官網）

提倡永續發展的Nike Space Hippie系列，預計將於6／11在Nike官網與指定專賣店發售，定價區間為台幣4,500元到台幣6,300元不等。另外，Space Hippie 01到Space Hippie 03為男生尺寸，僅有Space Hippie 04為女生限定，各位在購買前一定要注意！

與此同時，Adidas正著手打造最低碳排放量鞋款，以減少製鞋業所排放的二氧化碳。根據外媒報導，Adidas和製鞋公司Allbirds協議重新考慮如何製造與改變供應鏈，同時探索再生材質，創造史上最低碳排放量之鞋款。

在 Instagram 查看這則貼文 Allbirds（@allbirds）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 27 日 下午 9:35 張貼

Adidas希望透過廢棄物計畫在2050年前達到目標，第一階段是在2024年讓旗下產品使用100％回收聚酯纖維，目前Adidas已經推出PRIMEBLUE與PRIMEGREEN環保系列。其中，PRIMEBLUE系列至少40％可回收材質；PRIMEGREEN系列則是以100％回收聚酯纖維製成。

▲PRIMEBLUE系列使用至少40％可回收材質。（圖／翻攝自Adidas官網）







▲以100％回收聚酯纖維製成的球衣。（圖／翻攝自Adidas官網）

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