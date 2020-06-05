河豚解體模型燒腦有趣！拼完直接變料理達人　還能神還原1：1日清杯麵

編輯／Emily 圖／翻攝自atpress.ne.jp、megahouse.co.jp

日本常推出各種有趣的玩具模型，每次看到都不禁讚嘆他們的創意。最近日本Megahouse玩具公司就推出一款河豚解體拼圖，組裝河豚的同時，還能學習相關知識，拼完直接變河豚料理達人。另外還有一款模型，直接還原出1：1大小的日清杯麵！

日本Megahouse玩具公司出過一系列解體模型拼圖，有牛、豬、雞這些常吃的肉類，可以邊玩邊了解牠們的身體部位，而其中有一款河豚解體拼圖特別有趣，將河豚內部的器官和構造完美複製，拆解、拼湊的過程，可以順便學習解剖河豚的知識。

河豚解體拼圖由34片零件組成，清楚標示各個部位，玩的時候可以知道哪邊是該留下來食用的魚肉，哪邊是有毒的部位，其實河豚不同的身體部位，裡面所含的毒量也不相同，所以料理時需要很多專業知識，而在拼湊過程中，剛好能了解這一切，完成後根本可以當料理河豚小達人了！

裡面還搞笑的附贈一張河豚調理師的證書，肯定你的努力。這款解體拼圖售價1,580日圓（約台幣434元）。

對組裝模型有興趣的話，也可以參考看看日本BANDAI SPIRITS公司與日清杯麵合作推出的杯麵模型，這款模型是出自「BEST HIT CHRONICLE」系列，他們計畫與各個劃時代的革新產品品牌合作，用立體模型還原一些重要的發明。

這款模型先將日清杯麵進行360度的3D立體解體分析，把它拆解成62個拼版，從外層包裝的字樣、杯身的一圈圈線條、到內層的麵條餡料，全變成一個個小零件，把它們一一拼湊組裝，才能組合成跟真正杯麵尺寸相同的立體模型。

組完之後，外包裝的LOGO部分還可以拆下來，讓你觀察內部的泡麵結構，是不是超級有趣呢！雖然組裝模型很燒腦，但成品值得收藏，好想買來挑戰看看。這款預計9月18日正式上市，售價為2,420日圓（約台幣665元）。





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