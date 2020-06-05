fb ig video ETtoday search mobile

河豚解體模型燒腦有趣！拼完直接變料理達人　還能神還原1：1日清杯麵

>

編輯／Emily　圖／翻攝自atpress.ne.jp、megahouse.co.jp

日本常推出各種有趣的玩具模型，每次看到都不禁讚嘆他們的創意。最近日本Megahouse玩具公司就推出一款河豚解體拼圖，組裝河豚的同時，還能學習相關知識，拼完直接變河豚料理達人。另外還有一款模型，直接還原出1：1大小的日清杯麵！

▲河豚模型。（圖／翻攝自megahouse.co.jp）

日本Megahouse玩具公司出過一系列解體模型拼圖，有牛、豬、雞這些常吃的肉類，可以邊玩邊了解牠們的身體部位，而其中有一款河豚解體拼圖特別有趣，將河豚內部的器官和構造完美複製，拆解、拼湊的過程，可以順便學習解剖河豚的知識。

▲日清杯麵模型。（圖／翻攝自bandai-hobby.net）

河豚解體拼圖由34片零件組成，清楚標示各個部位，玩的時候可以知道哪邊是該留下來食用的魚肉，哪邊是有毒的部位，其實河豚不同的身體部位，裡面所含的毒量也不相同，所以料理時需要很多專業知識，而在拼湊過程中，剛好能了解這一切，完成後根本可以當料理河豚小達人了！

▲日清杯麵模型。（圖／翻攝自bandai-hobby.net）

裡面還搞笑的附贈一張河豚調理師的證書，肯定你的努力。這款解體拼圖售價1,580日圓（約台幣434元）。

▲日清杯麵模型。（圖／翻攝自bandai-hobby.net）

對組裝模型有興趣的話，也可以參考看看日本BANDAI SPIRITS公司與日清杯麵合作推出的杯麵模型，這款模型是出自「BEST HIT CHRONICLE」系列，他們計畫與各個劃時代的革新產品品牌合作，用立體模型還原一些重要的發明。

▲日清杯麵模型。（圖／翻攝自bandai-hobby.net）

這款模型先將日清杯麵進行360度的3D立體解體分析，把它拆解成62個拼版，從外層包裝的字樣、杯身的一圈圈線條、到內層的麵條餡料，全變成一個個小零件，把它們一一拼湊組裝，才能組合成跟真正杯麵尺寸相同的立體模型。

▲日清杯麵模型。（圖／翻攝自bandai-hobby.net）

▲日清杯麵模型。（圖／翻攝自bandai-hobby.net）

組完之後，外包裝的LOGO部分還可以拆下來，讓你觀察內部的泡麵結構，是不是超級有趣呢！雖然組裝模型很燒腦，但成品值得收藏，好想買來挑戰看看。這款預計9月18日正式上市，售價為2,420日圓（約台幣665元）。

▲日清杯麵模型。（圖／翻攝自bandai-hobby.net）
 

►3步驟神補救「過期票券」　手機操作兌換1.5倍東森幣超划算！

►陳時中款虱目魚袋搶光！這牌旗下還有「魚頭、雞排包」售價揭曉

關鍵字：

日清杯麵, 杯麵, 泡麵, 模型, 食物, 玩具, 河豚
fashion.net

熱門文章

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

ET Fashion

推薦閱讀

南韓票選「理想老公」八成女人都投給「他」　讓孔劉退居第二！

南韓票選「理想老公」八成女人都投給「他」　讓孔劉退居第二！

《誰是被害者》許瑋甯拍完戲大解放　六套夏日穿搭辣眼睛

《誰是被害者》許瑋甯拍完戲大解放　六套夏日穿搭辣眼睛

脫單必看！日男票選「最討厭」女生髮型　原來太可愛也不行

脫單必看！日男票選「最討厭」女生髮型　原來太可愛也不行

新包裝無法挑喜歡的口味吃！Skittles彩虹糖推「無色」限定款挺平權 跟著買不踩雷！屈臣氏5大熱賣防曬　Top1網認證「用掉十幾條了繼續用」 地表最強Kiehl’s美白精華下殺5.7折！一滴4效　淡斑超有感 SUQQU同時引進英國、伊勢丹限定色　超美「奶茶色漸層頰彩」被搶翻 潮男必備！Nike用工廠垃圾做鞋　「Space Hippie」環保系列超前衛 隨妳查手機！跟3大星座男交往「安全感爆棚」冠軍是異性絕緣體 新北最大3.1萬坪「新莊宏匯廣場」7／31試營運　　攀岩場、VR主題樂園準備玩

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面