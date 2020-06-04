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金喜愛出鏡率最高兩大品牌搶推新包　華麗絲巾印花PK超大容量

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記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供

韓星金喜愛在《夫婦的世界》中曾多次使用比利時皇家御用品牌DELVAUX以及義大利精品品牌Salvatore Ferragamo的包款，讓多年熱賣經典再度躍上熱搜。Ferragamo於今年全新推出的「Silk Capsule絲綢印花」系列，將被金喜愛捧紅的BOXYZ、STUDIO等包款換上華麗印花；DELVAUX也不落人後，新推出的「So Cool」包，為品牌作品系列中容量最大的款式。

▲salvatore ferragamo、delvaux。（圖／品牌提供）

▲金喜愛曾於劇中使用的「BOXYZ」與「STUDIO」系列包型。

Salvatore Ferragamo多年來暢銷的「BOXYZ」、「STUDIO」、「MARGOT」系列手袋，於今夏加入了品牌的經典桑蠶印花絲巾元素，取用典藏中的眾多標誌性圖案如貓科動物、花卉、蝴蝶和大象等，點綴於包款上，展現了更高階的工藝技術，繽紛的色彩絕對能成為夏季最耀眼的單品。

▲salvatore ferragamo、delvaux。（圖／品牌提供）

▲MARGOT印花提包，NT＄79,900。

「Silk Capsule絲綢印花」系列除了重新演繹暢銷包型，還同步改造了鞋履、服飾以及配件，像是Ferragamo風靡時尚圈的蝴蝶結VARA鞋也披上了古典、優雅的義大利傳統風格圖騰；原先素面低調的gancinic扣飾皮帶，則變得大膽搶眼，還有匠心獨具的精美印花絲巾，宛如來到一場視覺的饗宴。

▲salvatore ferragamo、delvaux。（圖／品牌提供）

▲VARA JELLY粉膚色果凍鞋，NT＄13,500、MAYA粉色羔羊皮印花涼鞋NT＄28,500。

▲salvatore ferragamo、delvaux。（圖／品牌提供）

▲BORG PRINT印花休閒鞋系列（粉色、黑色）NT＄23,900。

▲salvatore ferragamo、delvaux。（圖／品牌提供）

▲印花皮帶，NT＄22,500。

▲salvatore ferragamo、delvaux。（圖／品牌提供）

▲印花絲巾，NT＄15,500。

金喜愛在《夫婦的世界》中也不只一次提著DELVAUX包款出鏡，尤其特愛經典的「Brillant」系列，DELVAUX近年不僅著墨於熱銷包款上的變化，今年春夏更推出了全新的「So Cool」系列，是品牌目前作品系列中容量最大的款式，實用度與性能大大提升，在小包當道的趨勢之下殺出一條血路。

▲salvatore ferragamo、delvaux。（圖／品牌提供）

全新的「So Cool」是延伸自品牌原先的「Cool Box」包款，Cool Box於2018年首度問世，以柔軟、輕盈的皮革材質以及一體成型的獨特設計聞名，So Cool則延續了其輕便、年輕風格的外型，在包身結構、撞色搭配上加入更多巧思，以超大容量搭配多個隱藏式內袋、暗袋和掛勾設計，並將品牌標誌性D字金屬扣運用於背帶上，可自由切換斜背、單肩背與手拿的搭配方式。

▲salvatore ferragamo、delvaux。（圖／品牌提供）

▲salvatore ferragamo、delvaux。（圖／品牌提供）

▲經典黑、暗夜藍、茶色與沙色等中性配色，So Cool系列撞色牛皮中型肩揹包，NT＄117,900。

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關鍵字：

Salvatore Ferragamo, Ferragamo, DELVAUX, 金喜愛, 包包, 絲巾, 印花, So Cool
fashion.net

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