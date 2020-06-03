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新北最大百貨「宏匯廣場」樓層佈局公開　53間餐飲、2500坪室內遊樂場好狂

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▲新北宏匯廣場即將在7／31開放試營運。（圖／宏匯廣場提供）

▲新北宏匯廣場即將在7／31開放試營運。（圖／宏匯廣場提供，以下同）

記者蔡惠如／新北報導

營業面積達3.1萬坪的新莊宏匯廣場，今（6／3）對外正式宣布，將在7／31開放試營運，包括館內310個櫃位品牌，將會有9成5以上一同見客，近年百貨餐飲聚客力強，宏匯廣場卻將餐飲比重調整在25％左右，將特色與規劃重點放在娛樂，共有超過2500坪室內活動、演唱會場地，其25％的比重號稱全台百貨最高。

官方今也公布樓層規劃，地下7樓到地下3樓與地下1樓全是停車場，可提供1,300個停車位、1,224個機車位與320個自行車位，地下二樓則是超市、熟食、伴手禮與饗賓集團旗下開飯跟饗泰多2間餐廳進駐。

▲新北宏匯廣場即將在7／31開放試營運。（圖／宏匯廣場提供）

作為門面的1樓則有精品與2間3C旗艦店，以及長達86公尺的半開放挑高16米的咖啡廊道，2樓則販售淑女裝與無印良品旗艦店進駐，3樓則為少淑女裝、生活雜貨與配件樓層，4樓則為戶外Outdoor、運動品牌，且有高達8米與10米的室內攀岩場，連接5樓的內睡衣與快樂小熊親子體能樂園。

▲宏匯廣場。（圖／宏匯廣場提供）

6樓則為家用、廚房用品與大家電樓層，另有規劃Open Kitchen進行品牌展演與示範，7樓則為美食街與大型餐廳進駐，8樓則有日本Sony Music海外首家場館Zepp New Taipei，光搖滾區就可容納2000多人，加上座位區觀眾，可舉辦中型演唱會。

▲宏匯廣場。（圖／宏匯廣場提供）

▲宏匯廣場。（圖／宏匯廣場提供）

9樓則是與萬代南夢宮合作的「VR ZONE樂園」與湯姆熊歡樂世界，美麗新影城進駐8至11樓，包含4個皇家影廳與8個一般廳戲院。

▲宏匯廣場。（圖／宏匯廣場提供）

▲宏匯廣場。（圖／宏匯廣場提供）

宏匯廣場表示，館內親子娛樂包括350坪的VR ZONE、260坪的湯姆熊歡樂世界、150坪有挑高10米室內攀岩練習場的快樂小熊親子體能樂園、90坪的樂火戰士槍戰樂園、165坪的直排輪教學練習場、16坪的桃子課室與44坪親子手作等，加上電影院、Zepp New Taipei，就有近4000坪的室內娛樂空間，加上建築緊鄰鄰中港大排與願景公園，串連室內室外設施，將是假日最適合遛小孩的地方。

▲新北宏匯廣場即將在7／31開放試營運。（圖／宏匯廣場提供）▲新北宏匯廣場即將在7／31開放試營運。（圖／宏匯廣場提供）

▲宏匯廣場制服也在今天曝光，總經理陳玉寶也展示目前已開放下載官方APP。（圖／宏匯廣場提供）

此外，除了7樓大面積的美食街與餐廳之外，每層樓也在面臨願景公園的東南角，設置逐樓餐廳，確保用餐景觀與消費者隨時的休息需求，全館餐飲共有52間。

▲宏匯廣場。（圖／宏匯廣場提供）

關鍵字：

宏匯, 新北, 新莊, 副都心, 宏匯廣場
fashion.net

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