風.LUXURY／ZENITH大膽玩色　連機芯夾板、自動盤都變紫色

▲ZENITH DEFY EL PRIMERO 21 ULTRAVIOLET腕錶，430,600元。（圖／Zenith提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以高振頻機芯為傲的瑞士名錶ZENITH（真力時），今年很明顯變得繽紛多彩，最新DEFY EL PRIMERO 21 ULTRAVIOLET腕錶，採用過去被視為皇室色彩、在製錶界極罕見的紫色作為主色調，連機芯也覆上紫色，著實挑戰男士們的接受度。

▲ZENITH DEFY EL PRIMERO 21 ULTRAVIOLET腕錶搭配紫色編織錶帶。



▲ZENITH紫色機芯夾板（左），自動盤也染上紫色。

一般品牌「玩色」以腕錶的外觀為主，但ZENITH將大膽色調延伸至機芯，為DEFY EL PRIMERO 21 ULTRAVIOLET腕錶的機芯夾板與自動盤塗飾紫色，讓鏤空面盤透出些許搶眼色調，再搭配深灰色的計時錶盤、啞光噴砂處理的鈦金屬錶殼，以及覆上紫色編織效果的黑色橡膠錶帶，非常搶眼。

▲ZENITH DEFY EL PRIMERO 21 腕錶配備藍色主夾板，398,500元。

具相同設計概念的DEFY EL PRIMERO 21腕錶，則主打安全牌，鏤空面盤透出的是不同色階的藍色，展現優雅運動風格；而女錶想要繽紛，當然需要寶石加持，ZENITH推出Classic Rainbow高級珠寶腕錶，於錶圈上鑲嵌彩虹般漸層色調排列的藍寶石，與機械感強烈的鏤空面盤展現衝突美感。

▲ZENITH DEFY Classic Rainbow高級珠寶彩虹腕錶，1,065,000元。



同屬LVMH集團的HUBLOT（宇舶錶）也是玩色高手，直接從創新材質下手，特別是在藍寶石技術維持領先地位，陸續推出藍寶石、透明黑、透明藍、透明紅色以及黃色藍寶石錶殼；更驚人的是色澤碧綠的Big Bang MP-11 SAXEM限量錶，以混合銩、鈥和鉻等稀土元素與藍寶石基礎成分氧化鋁的藍寶石氧化鋁及稀土礦物打造錶殼，不僅堅硬也比藍寶石更具光澤度。

▲HUBLOT SPIRIT OF BIG BANG 黃色藍寶石計時碼錶全球限量100只，3,270,000元。（圖／Hublot提供，以下同）



▲史上首創透明碧綠複合礦物材質的HUBLOT BIG BANG MP-11 SAXEM腕錶限量20只，3,924,000元。

