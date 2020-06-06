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插畫繪本變化妝包！台灣開賣「米飛兔聯名包」還有小黑熊也必搶

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▲ LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲荷蘭插畫大師迪克布魯納筆下米飛兔和愛讀書的小黑熊與 LeSportsac推出聯名包款 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

荷蘭插畫大師迪克布魯納（Dick Bruna ）筆下米飛兔和愛讀書的小黑熊兩大角色都風靡全球，此次與美國輕量配件包包品牌 LeSportsac攜手，將插畫中最萌的姿態一躍而上各種肩背包、化妝包以及托特包，讓粉絲們全套收藏，絕對是最療癒包款！

▲ LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲ LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲ LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲ LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲ Miffy「滿天飛」系列滿版印花以海軍藍色為背景 ，（依序）拉錬斜背包NT$4,200；雙層化妝包NT$1,450；中型書袋NT$1,450。（圖／品牌提供）

LeSportsac每每聯名都戳中粉絲少女心，此次新品終於等到迪克布魯納（Dick Bruna ）筆下著名角色米飛兔和愛讀書的小黑熊，其中「Miffy滿天飛」印花以海軍藍色為背景，滿版的米飛兔穿上不同顏色的衣服為包款增添豐富彩度；另外也有翠綠粉彩和綻黃亮橘兩種亮麗條紋為底色的印花設計，米飛兔無論是站著或背對呈現都相當傳神。系列一大亮點就屬三款特別版書袋，將經典繪本封面直接搬上包款，開袋後可放置生活小物，實用的同時，童趣筆觸與鮮明創作風格都完整還原，勢必讓粉絲心動。

▲ LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲ LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲ LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲愛讀書的小黑熊系列，托特包NT$2,450 ；化妝包NT$1,350；手拿包NT$2,450。（圖／品牌提供）

大人小孩都熟悉的「愛讀書的小黑熊」也加入此次聯名系列，化作手拿包、化妝包、托特包單品，注入大面積墨綠色、亮黃色、深藍色等療癒底色，當然包款的尺寸大小也各不相同，迎合不同需求的粉絲使用。

同場加映 

陳時中牌「虱目魚包」

▲▼陳時中率領防疫五月天樂遊台南。（圖／翻攝自台南市長黃偉哲FB粉絲專頁）

▲WEAVISM。（圖／翻攝自品牌官網）

▲陳時中親自帶貨台灣品牌WEAVISM虱目魚包，隨即完售一空。（圖／翻攝自品牌官網）

陳時中晉升最強業配王，凡用過就詢問度破表，近日他前往台南七股來場防疫旅遊，為促進當地特產虱目魚銷量，刻意在脖子上掛上了一款巨大虱目魚包，據了解，虱目魚包出自台灣品牌WEAVISM，長度136cm寬度28cm相當龐大，通過轉印技術將逼真的魚鱗以及魚鰓等細節巧妙還原，除了逗趣外型，打開拉錬之後內裡也十分驚喜，直接仿照魚肚的模樣打造，從裡到外都有巧思。

關鍵字：

LeSportsac, Dick Bruna, 尼龍, 包包, 托特包, 手拿包, 化妝包, 米飛兔, 愛讀書的小黑熊
fashion.net

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