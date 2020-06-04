脫單必看！日男票選「最討厭」女生髮型　原來太可愛也不行

▲從男生視角來看女生髮型。（圖／翻攝自IG/jennierubyjane、kitagawakeiko0822）
編輯 / Lily
女生超善變，長髮都想剪短，短髮女生又希望快快留長，如果你正在為下一個髮型而煩惱，不妨參考日本男生票選「最討厭女生髮型」，用刪去法來挑選，會讓你更有異性緣喔！
日本網站Love-seek訪問約1,000名30-35歲的男生，請他們挑選出最討厭的女生髮型，票選結果讓人不意外，男生果然就是不懂流行的無聊生物啊！
第5名 隨興盤髮
女生都很愛的盤髮，並不受男生的青睞，相對於隨興盤髮，男生反而比較喜歡高高的丸子頭，看起來比較有朝氣。
第4名 辮子頭
少女感十足的辮子頭，太過於可愛了，男生還是希望女生有一點點女人味，這樣比較迷人。
第3名 超短髮
大部分男生還是有長髮迷思，認為女生就是要長髮才加分，短髮雖然時髦但不得男生緣，尤其像這種類似男生頭的超短髮，會讓男生之真心不懂。建議女生若要剪髮，不妨先剪到肩膀左右試水溫，不僅能造型又能隨興綁起來，這樣的變化度較高。
第2名 雙馬尾
外型可愛的女生得人疼，但太過於可愛的髮型，會讓男生覺得很做作，和受歡迎的高馬尾比起，雙馬尾則毫無魅力可言，反而會和幼稚、做作畫上等號，讓人聯想到美少女戰士。
第1名 龐克頭
龐克頭獲選第一名，讓人完全不意外。日本文化來說，女生多半還是以中長髮為主，太過於個性的髮型很挑人剪，而且給人較有個性的感覺，這樣也容易讓妝容和打扮受限，連女生都難接受了，更何況是男生眼光。