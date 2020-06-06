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2020最夯的「天生混血顏」IG網美都在畫！「這裡」換成棕色是關鍵

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▲IG網美都在畫天生混血顏。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲今年流行的混血感妝容有點不一樣，多了點柔和感。（圖／翻攝IG@monimoni_makeup、@etinglin）

記者張毓容／台北報導

2020流行的眼妝你跟上了嗎？今年流行的混血妝，比起以往減少了銳利氣勢，多了點柔和感，就像是天生五官就很立體的「天生混血顏」，從美妝部落客到IG網美都換上了。

▲IG網美都在畫天生混血顏。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲想打造「天生混血感」的眼妝，將睫毛膏換成棕色系是關鍵。（圖／翻攝IG@2.20_l.jpg）

而「天生混血感」眼妝的重點在於眼神要深邃而不銳利，首要關鍵是擁有自然纖長又捲翹分明的迷人長睫，更重要的是將慣常使用的黑色睫毛膏換成更顯自然的濃郁可可色調，幫助柔和、修飾過度銳利眼神。其次，使用較為清淡的大地色系眼影加強眼窩暈染，讓眼睛有深邃放大效果，最後再加上棕色系眼線與個人喜歡的美瞳，就能打造出清新又搶眼的放電混血妝。

所以想要打造「天生混血顏」，首先你需要先備好一款棕色系睫毛膏，從人氣MIT美妝品牌到韓系、日系品牌，全都跟上這波混血眼妝潮流。

▲IG網美都在畫天生混血顏。（圖／品牌提供）

▲1028 飛激長瞬翹防水睫毛膏，#濃縮咖，NT$390。

一上市就引爆討論話題，更多次賣到缺貨的1028飛激長瞬翹防水睫毛膏，絕對是這幾年最有人氣的睫毛膏代表之一，甚至成為觀光客來台必掃MIT美妝。除了原有的3款色選，今年再度推出混血感新色「濃縮咖」，透過兩倍濃縮的深咖啡調可可色，調製濃郁卻柔和的色感，提升眼眸深邃度的同時，降低眼神銳利感。

▲IG網美都在畫天生混血顏。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲ETUDE HOUSE 睫對出色~豐盈捲翹睫毛膏，#棕，NT$450。

睫對出色睫毛膏系列不僅是ETUDE HOUSE最熱賣的睫毛膏，更是許多網友熱推的高CP值睫毛膏。今年推出ETUDE HOUSE更推出全新升級版「睫對出色~豐盈捲翹睫毛膏」，延續原有的捲翹與防暈效果，增添刷頭密度，強化濃密妝效，且添加豐盈蠟質，能使睫毛產生豐盈感。

▲IG網美都在畫天生混血顏。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲KISSME花漾美姬 新翹力纖長防水睫毛膏，#02玫瑰棕，NT$390。

日本眼妝專家KISSME花漾美姬的睫毛膏，好用程度可說是全網公認，而這支新翹力纖長防水睫毛膏是帶點紅色調的玫瑰棕色，很襯亞洲人眼球顏色，能打造出溫柔眼神，搭配5mm超長纖維及瞬間鎖定成分，能讓睫毛纖長度更提升、全天候捲翹。

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關鍵字：

美妝, 彩妝, 化妝, 混血, 混血感, 混血妝, 眼妝, 睫毛, 睫毛膏
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