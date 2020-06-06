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長得沒人家漂亮？更要用這8種方法提升「氣質」才能贏

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@skuukzky、@rachel_mypark、＠heybiblee、@ggonekim

天生的長相不易改變，與其羨慕各路女神、仙女，不如從提升氣質開始來替自己加分，然而無形的「氣質」要怎麼養成呢？有時你會發現身邊總有些普通長相的朋友，卻非常有個人魅力，讓大家都不自覺被吸引，可能正是因為她擁有你缺乏的「氣質」，而以下幾種方法則可以幫助你慢慢養成：

▲氣質養成。（圖／翻攝自IG）

＃笑口常開

愛笑的女孩都十分討喜，但並不是說要養成仰天大笑的習慣，而是學會時時面帶笑臉，用溫柔的表情對待身邊的人，並將開心的情緒感染給大家。

＃有信心、不畏畏縮縮

不要因為覺得自己不夠漂亮而畏畏縮縮，長得沒有別人美，更應該要用自信心來補足，要相信自己凡事也能像憧憬的對象一樣做得很好，有信心的女人才亮眼。

▲氣質養成。（圖／翻攝自IG）

＃學會穿出自己的風格

穿著打扮是一個人的氣質來源之一，但是並不是說只要穿上所有「氣質」標籤的服裝就能真的擁有氣質了，而是要了解自己的優、缺點，找出怎樣的服裝才能凸顯優點並隱藏缺點，即使風格轉換，也不會因此而失去自己的氣質。

▲氣質養成。（圖／翻攝自IG）

＃不說髒話

除非你只想當「看起來」有氣質的女生，否則就要時時注意自己的言行舉止，平時不把粗俗的髒話字眼掛嘴邊，更不能當口頭禪，不要成為其他人眼中「一講話就破功」的女生。

＃乾淨淡妝

漂亮的濃妝並不等於沒氣質，只不過畫上乾淨的底妝，加上清淡眼妝與自然唇色，是能夠有效幫助提升氣質的好方法，尤其對於初次印象的建立很有用。

＃柔順的頭髮

不管是長髮、短髮、什麼髮型和髮色都沒關係，但不可否認的是「髮質好」這件事，能讓人感覺自然舒適，營造溫柔氣質，反之毛躁的亂髮，通常就會給人像是趕著出門來不及整理的邋遢感。

▲氣質養成。（圖／翻攝自IG）

＃利用首飾、配件

耳環、戒指、項鍊等等首飾都是能輕鬆襯托出女人味與氣質的好法寶，在鞋、包等配件的挑選上也很重要，應盡量避開太過浮誇的款式，才能做到不喧賓奪主的陪襯功用。

＃乾淨的指甲或美甲

氣質就是這麼簡單，從指尖就能流露，就算手指不修長、指甲也屬於小小的類型，只要保持乾淨、平整也能看起來十分素雅，有本錢做美甲的話，也可以在這塊多下點功夫，做一款漂亮的美甲再搭配戒指，光看手就知道這女人多有氣質。

▲氣質養成。（圖／翻攝自IG）

►瘦不下來別哭哭！「微肉感」女孩其實有這麼多魅力　還能輕鬆逆齡

關鍵字：

女生, 女人, 氣質
fashion.net

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