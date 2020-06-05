fb ig video ETtoday search mobile

出遊度假前必買的「無界」單品特輯　回到工作日常也能穿

>

記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供、翻攝自官網

透過國人與政府的齊心努力，台灣已逐漸來到後疫情時代，雖然還不能放鬆出國旅遊，但許多民眾已開始規劃國內小旅行，今天就來推薦給大家應景的戶外、出遊服裝選擇，且即使將場景拉回工作日常，也是能保持時尚態度的「無界」單品，剛好UNIQLO X GU於今（5日）開始推出聯合感謝祭，有旅遊計劃的消費者們更要好好把握。

正逢炎熱的夏季，若有長時間的戶外行程，為減少流汗的不適感以及顧慮到防曬的重要性，應挑選一些「高機能」的服飾來應對。

▲無界推薦單品。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲UNIQLO AIRism抗UV連帽外套6/5~6/8感謝價NT＄590。不論是戶外防曬還是當作辦公室冷氣房小外套都可以。

▲無界推薦單品。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲UNIQLO AIRism 細肩帶背心，還有附BRA版本，穿起來非常涼感。

▲無界推薦單品。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲GU BRA-FEEL系列附罩杯款式，穿了就不需再穿內衣，絕對是悶熱夏季中女性的福音，同樣也列入了感謝祭特價名單中。

▲出遊穿搭。（圖／翻攝自官網）

▲清涼的細肩帶背心不只是出遊時能小露性感、居家更舒適，日常外罩一件襯衫即可出門，不受場域限制，是最「無界」的單品之一。

▲無界推薦單品。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲H&M 的男裝COOLMAX纖維系列，使用特殊聚酯纖維，柔軟舒適快乾，可有效吸濕排汗、調節溫度。

想在出遊前添購新裝，拍出美美的照片，那麼就可以從強調休閒與度假感的服裝著手，像是uniqlo的U系列T恤好穿實搭的程度，從許多人的衣櫃中都不只一件就可以看出，基本款的素T不論有幾件都不嫌多。搭配休閒牛仔褲和墨鏡，能一秒進入度假模式，但是穿上高跟鞋，瞬間又能變得幹練。

▲無界推薦單品。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲UNIQLO U圓領T恤、U寬版圓領T恤。

▲無界推薦單品。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲ZARA 素T，NT＄650、NT＄390。喜歡歐美風垂墜感、微微性感的版型，也十分推薦的ZARA推出的多種素T系列。

「亞麻」材質清涼透氣，因此多被運用於夏季服裝中，且亞麻系列單品不但能營造度假氛圍，還能當作為日常上班穿搭。「亞麻襯衫」系列單品可休閒、可正式，搭配裙裝特別凸顯女性氣質，七分袖與微微開領的設計讓整體更加舒適。

▲無界推薦單品。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲UNIQLO 亞麻混紡開領上衣 (七分袖)。

▲無界推薦單品。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲H&M 亞麻混紡襯衫，NT＄699。寬鬆透風的亞麻襯衫也可以當作出遊時的防曬外套。

說到出遊度假，女孩們怎麼能忘了「洋裝」？擔心熱帶風情的洋裝在日常不好搭配，可以挑選以素色或是低調顏色的規則花紋為主，長度則以超過膝蓋為限，如此一來在度完假、回到工作場域中時，才不顯得突兀，隨意搭上一件西裝外套，也能瞬間變得優雅端莊。

▲洋裝。（圖／翻攝自官網）

▲UNIQLO  亞麻混紡設計領洋裝NT＄790、JOY OF PRINT 細紋交叉式洋裝NT＄990。

▲洋裝。（圖／翻攝自官網）

▲H&M亞麻混紡洋裝NT＄999、ZARA 手工風格傘襬洋裝詳細資料NT$ 1,990。

►UNIQLO、GU首次聯合感謝祭6／5開跑　「省最多」必買清單看這邊

關鍵字：

穿搭, 推薦, 無界單品, UNIQLO, GU, 感謝祭, H&M, ZARA, 機能, 涼感, 洋裝
fashion.net

熱門文章

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

ET Fashion

推薦閱讀

南韓票選「理想老公」八成女人都投給「他」　讓孔劉退居第二！

南韓票選「理想老公」八成女人都投給「他」　讓孔劉退居第二！

《誰是被害者》許瑋甯拍完戲大解放　六套夏日穿搭辣眼睛

《誰是被害者》許瑋甯拍完戲大解放　六套夏日穿搭辣眼睛

脫單必看！日男票選「最討厭」女生髮型　原來太可愛也不行

脫單必看！日男票選「最討厭」女生髮型　原來太可愛也不行

新包裝無法挑喜歡的口味吃！Skittles彩虹糖推「無色」限定款挺平權 跟著買不踩雷！屈臣氏5大熱賣防曬　Top1網認證「用掉十幾條了繼續用」 地表最強Kiehl’s美白精華下殺5.7折！一滴4效　淡斑超有感 SUQQU同時引進英國、伊勢丹限定色　超美「奶茶色漸層頰彩」被搶翻 潮男必備！Nike用工廠垃圾做鞋　「Space Hippie」環保系列超前衛 隨妳查手機！跟3大星座男交往「安全感爆棚」冠軍是異性絕緣體 新北最大3.1萬坪「新莊宏匯廣場」7／31試營運　　攀岩場、VR主題樂園準備玩

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面