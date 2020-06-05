出遊度假前必買的「無界」單品特輯　回到工作日常也能穿

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供、翻攝自官網

透過國人與政府的齊心努力，台灣已逐漸來到後疫情時代，雖然還不能放鬆出國旅遊，但許多民眾已開始規劃國內小旅行，今天就來推薦給大家應景的戶外、出遊服裝選擇，且即使將場景拉回工作日常，也是能保持時尚態度的「無界」單品，剛好UNIQLO X GU於今（5日）開始推出聯合感謝祭，有旅遊計劃的消費者們更要好好把握。

正逢炎熱的夏季，若有長時間的戶外行程，為減少流汗的不適感以及顧慮到防曬的重要性，應挑選一些「高機能」的服飾來應對。

▲UNIQLO AIRism抗UV連帽外套6/5~6/8感謝價NT＄590。不論是戶外防曬還是當作辦公室冷氣房小外套都可以。

▲UNIQLO AIRism 細肩帶背心，還有附BRA版本，穿起來非常涼感。

▲GU BRA-FEEL系列附罩杯款式，穿了就不需再穿內衣，絕對是悶熱夏季中女性的福音，同樣也列入了感謝祭特價名單中。

▲清涼的細肩帶背心不只是出遊時能小露性感、居家更舒適，日常外罩一件襯衫即可出門，不受場域限制，是最「無界」的單品之一。

▲H&M 的男裝COOLMAX纖維系列，使用特殊聚酯纖維，柔軟舒適快乾，可有效吸濕排汗、調節溫度。

想在出遊前添購新裝，拍出美美的照片，那麼就可以從強調休閒與度假感的服裝著手，像是uniqlo的U系列T恤好穿實搭的程度，從許多人的衣櫃中都不只一件就可以看出，基本款的素T不論有幾件都不嫌多。搭配休閒牛仔褲和墨鏡，能一秒進入度假模式，但是穿上高跟鞋，瞬間又能變得幹練。

▲UNIQLO U圓領T恤、U寬版圓領T恤。

▲ZARA 素T，NT＄650、NT＄390。喜歡歐美風垂墜感、微微性感的版型，也十分推薦的ZARA推出的多種素T系列。

「亞麻」材質清涼透氣，因此多被運用於夏季服裝中，且亞麻系列單品不但能營造度假氛圍，還能當作為日常上班穿搭。「亞麻襯衫」系列單品可休閒、可正式，搭配裙裝特別凸顯女性氣質，七分袖與微微開領的設計讓整體更加舒適。

▲UNIQLO 亞麻混紡開領上衣 (七分袖)。

▲H&M 亞麻混紡襯衫，NT＄699。寬鬆透風的亞麻襯衫也可以當作出遊時的防曬外套。



說到出遊度假，女孩們怎麼能忘了「洋裝」？擔心熱帶風情的洋裝在日常不好搭配，可以挑選以素色或是低調顏色的規則花紋為主，長度則以超過膝蓋為限，如此一來在度完假、回到工作場域中時，才不顯得突兀，隨意搭上一件西裝外套，也能瞬間變得優雅端莊。

▲UNIQLO 亞麻混紡設計領洋裝NT＄790、JOY OF PRINT 細紋交叉式洋裝NT＄990。



▲H&M亞麻混紡洋裝NT＄999、ZARA 手工風格傘襬洋裝詳細資料NT$ 1,990。



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