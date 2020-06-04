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眼妝變身最強配件！夏季寶石眼夯，光澤讓雙眸更放電

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▲▼夏季寶石眼夯，光澤讓雙眸更放電 。（圖／品牌提供）

▲夏季妝容不用複雜，讓光澤眼妝成為亮點。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

夏季眼妝閃亮當道，各大品牌無不推出精緻珠光、華麗金屬光來吸引視線，藉由眼影的明暗對比，在眼窩輕刷一層光澤，清淡妝容就能很有型。若想要加強臉部輪廓，加強在受光面也能讓五官一秒變立體。

▲▼夏季寶石眼夯，光澤讓雙眸更放電 。（圖／品牌提供）

NARS 自戀鏡光12色眼彩盤，2,300元。

精選自然裸色、性感紅棕與大膽藍綠等飽和色調，以霧面柔光、細緻珠光、閃耀金屬光三種眼影質地，調和深淺明亮度，恣意變化光影色彩藝術。

▲▼夏季寶石眼夯，光澤讓雙眸更放電 。（圖／品牌提供）

PONY EFFECT　韓妞12色狂歡眼影盤（沙漠晚霞&極光爆發），各1,200元。

以美國最負盛名的兩大音樂節慶為發想，各別搭配沙漠、極光等元素作為設計靈感，集結前所未有的日常精準色系與必收特殊色，每盤收錄4種繽紛質地，包含日常款絲絨霧面、細緻珠光，到派對必備精緻亮片、濃淡比例的霓光金屬亮粉，絕對足夠應付各種日常。

▲▼夏季寶石眼夯，光澤讓雙眸更放電 。（圖／品牌提供）

innisfree 我的流沙光感眼影、我的金屬光感眼影（各4色），210元。

innisfree將眼影化為夏季最美飾品，推出寶石般閃耀動人的光澤，締造光滑潤澤光芒，另一款華麗絢爛的金屬光澤，則是閃爍著迷人純粹的色澤。

▲▼夏季寶石眼夯，光澤讓雙眸更放電 。（圖／品牌提供）

EyeCon 藝想調色眼彩盤，#日安，980元。 

日安盤將味覺幻化成９種高實用性的裸膚配色，精心研調五種層次光影質地，融入精算細節的色感差異，藉由不同光源的微妙變化，展現不著痕跡的輪廓層次及多變質感妝容。

▲▼夏季寶石眼夯，光澤讓雙眸更放電 。（圖／品牌提供）

ETUDE HOUSE睫對出色~豐盈捲翹睫毛膏，450元。

一口氣推出三款實用性高的黑、灰、棕色睫毛膏，擁有出色的捲翹與防暈能力，同時增添刷頭密度，強化濃密感受，僅需一般眼唇洗卸品就能輕鬆清除。

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關鍵字：

夏季, 眼妝, 光澤, 珠光, 寶石, 立體感, 輪廓
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