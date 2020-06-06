楊冪、Angelababy都照著做！改善「小肥肚」的5個日常動作

▲不良的生活習慣也會導致腹部囤積肥肉，想甩掉大肚腩先做好幾個日常小動作。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）

編輯／Amanda

就算四肢纖細的女生，都可能會有腰間肉、小腹凸的問題，這是因為腰部是女生最容易堆積肥肉的地方，除了變胖外，有些不良生活習慣也會影響肚子越來越大。將以下5個日常小動作養成習慣，就能幫助預防肚子變大、減少腰間肉。

▲蔬菜水果含有豐富膳食纖維，對於預防凸小腹、瘦身、美容都有幫助。（圖／翻攝IG@midoricoo）



1.每天多吃蔬果



大部分蔬菜水果都含有豐富膳食纖維，能幫助增添飽腹感，促進腸胃蠕動、身體代謝，且能補充維生素和礦物質，不僅可幫助預防胖肚子，對於瘦身、美容也都有益處。

2.起床先喝一杯水



經過一夜睡眠後身體會散失不少水分，早上起床先喝一杯水，可為身體補充水分，且促進腸胃蠕動，幫助排便順暢，有效預防便秘，還能促進血液循懷。

▲經常保持端正坐姿，可避免小腹越來越大。（圖／翻攝IG@sooyaaa__）



3.保持正確坐姿



不良的站姿、坐姿或習慣彎腰駝背的人，身體會不知不覺中向前傾，小腹也就會越來越大。所以要時刻提醒自己保持正確姿勢，走路時放鬆肩膀，背脊挺直、提起下腹，雙手自然擺動；而因工作需長時間久坐的人，則要保持坐姿端正，讓腰部和背部挺起來，別向桌面前傾或是將身體攤靠在椅背上。

4.減少晚餐份量



晚餐少吃一點，對於預防腹部肥胖和瘦肚子很有效。試試減少晚上飲食的份量，且飲食調味要吃得清淡，如果沒有特別餓，甚至可以只吃5分飽就好。

▲飯後最好可稍微走動散步，或是站立半小時。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）



5.飯後站立或散步



吃飽飯後一直坐著很容易發胖，尤其是腹部，容易囤積脂肪，所以飯後最好可以稍微走動散步，幫助消化，還可稍微活動全身肌肉、關節；或是站立半小時，幫助避免脂肪堆積，像是女星楊冪、Angelababy都利用這個習慣維持身材。

還可進階為靠牆站立，將後腦、肩膀、臀部、小腿肚和腳後跟貼著牆，收緊腹部，維持此姿勢站滿30分鐘，養成習慣長期堅持，能幫助改善身體線條。覺得有負擔的人可以先從5分鐘開始，再慢慢延長至30分鐘，實行約2個月就能看到明顯效果。

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