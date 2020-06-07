最愛吃回頭草的星座Top 3！雙魚只記美好回憶　第一名讓人想不到

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash

「舊的不去，新的不來」這個守則，在感情世界中也很適用，對於已經分手的舊情人，有人保持友好關係，有人打死不相往來，但也有些人就是各種懷念、捨不得，甚至有「舊愛還是最美」的想望。而12星座中，就有3個星座對於前任無法抵擋，與舊情人復合機率最高，第一名絕對讓你意想不到！

Top 3：雙魚座



天生浪漫多情的雙魚座很難把一個人徹底地忘乾淨，他們很容易沉浸在過去的回憶中，愛得越深，回憶越多越難忘。雖然一段感情中一定會有痛苦難過的部分，但雙魚會像是得了選擇性失憶一樣，忘了傷痛，只會去回想曾經的美好。所以如果舊愛又製造了一場浪漫的約會，或是再來個深情告白或懺悔，雙魚通常都會抵擋不住，很快就會舊情復燃。

Top 2：巨蟹座



常是好先生或好太太人選的巨蟹座，因為家庭意識深厚，又很會關懷體貼別人，所以談感情時都是全心全意付出，不只侷限於情侶的身份，更會扮演起「家人」的角色，把另一半生活中的大大小小細節都照顧得無微不至。因為總是將另一半的各項事務都放在心上，加上本身很念舊的特質使然，讓他們要忘掉一個人很困難，再加上敏感的巨蟹容易觸景生情，想起過往種種，除非他們開始一段新的感情，否則巨蟹座很難與前任割捨乾淨，所以只要前任回頭努力求復合，他們就很難拒絕對方而回到對方身邊。

Top 1：射手座

射手座在感情中其實是很矛盾的人，他們很喜歡談戀愛的樂趣，但同時又受不了感情生活帶來的束縛，而往往射手座提出分手的原因也都是因為另一半管太多，讓自己失去自由自在的天地。只是，很多射手都是為了「奪回」自由而分手，不代表他們對另一半已沒有感情，因此，分手後若又有機會碰到，他們很容易又會被對方的魅力吸引，進而與舊情人復合。

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