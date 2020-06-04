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寶雅開賣口罩100盒秒殺！民眾排1小時搶頭香狂掃5盒

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▲寶雅古亭店開賣口罩，民眾搶購。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉／台北報導

生活百貨寶雅今（4）日開賣醫療口罩，第一批準備100萬片，早上10點開賣。台北市以古亭店鋪貨量最多，共有100盒，排在第一位的女士，早上9點就到場，準備買5盒，因不限購買數量，開店前店家共發放33張號碼牌，100盒已全數完售，後面到場的民眾可進入挑選散裝口罩。

▲寶雅口罩。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲寶雅古亭店10點開店前，已有30多組民眾排隊準備買口罩。（圖／記者曾怡嘉攝，以下同）

寶雅並未限制購買數量，也引起抱怨，有排隊民眾認為應限制額度，否則有人一次買5盒、10盒，讓後面排隊的人無法買到。開店前發出的33張號碼牌讓盒裝口罩銷售一空，店內的袋裝口罩則供未拿到號碼牌的人選購，但不到5分鐘也全數售罄。

寶雅公關表示，第一批100萬片已全數售罄，第二批預計下周會到貨，確切日期將會在門市公告，大家關注的販售方式，公司會內部討論再調整，務必盡全力滿足消費者需求。
 ▲寶雅口罩。（圖／記者曾怡嘉攝）

 ▲寶雅店內有袋裝口罩（左圖），也瞬間銷售一空（右圖）。

此外，屈臣氏盒裝、袋裝口罩也於昨（3日）開始販售，消費者同樣瞬間清空掃櫃，店員回應必須等待隔日，才能確認是否會補貨。康是美自6／5起也提供口罩現貨購買，中衛盒裝醫療口罩（每盒50片入）陸續到店，每盒售價299元，每人限購一盒。

▲康是美口罩賣光。（圖／記者張毓容攝）

▲康是美6月3日開賣口罩，瞬間售罄。（圖／記者張毓容攝）

關鍵字：

寶雅, 口罩
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