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南韓票選「理想老公」八成女人都投給「他」　讓孔劉退居第二！

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編輯／JJ

近期於南韓排行網站 Dcinside上，舉行了「理想老公」票選活動，詢問廣大女性「最想和誰結婚？」，投票結果出爐後，可以看到前10名榜單上清一色都是180公分以上的帥「大叔」，「四大公共財」蘇志燮、姜東元、孔劉和玄彬都名列其中，據悉，其中第一名更以八成的懸殊票數奪冠，讓孔劉退居第二，以下一同來揭曉究竟是誰？

第十名：李政宰

在南韓演藝圈男星的保養與女星一樣重要，現年47歲的李政宰近年出演《與神同行》中的閻羅王較為人熟知，去年底的戲劇作品《輔佐官》也獲得廣大好評，雖然已是「大叔」卻依然童顏，精湛演技是受到各界公認的，看似有些嚴肅但笑起來很可愛。

第九名：趙寅成

2014年與女星孔曉振合作《沒關係，是愛情啊！》，一舉攻下了所有少女的心，187公分的高大身材配上一雙大長腿，深邃五官無可挑惕，怎能讓人不尖叫？趙寅成今年38歲，雖然近年來作品不多，也一直保持低調，但是粉絲們心中仍然沒有忘記過他。

第八名：河正宇

河正宇在電影《與神同行》中飾演主角陰間使者「江林公子」，超帥氣的演出令人瞬間被擄獲，最近與秀智扮演夫妻的災難電影《白頭山：半島浩劫》，在南韓也獲得票房佳績，今年42歲的他以「熟男」魅力成功闖進理想老公名單，鐵漢男人的外表下，有時看起來呆呆的透露出反差萌，皺起眉頭來MAN味爆表，

▲票選理想老公。（圖／翻攝自IG）

▲河正宇的書。（圖／翻攝自《走路的人，河正宇》）

第七名：鄭雨盛

鄭雨盛與李政宰同年（47歲），超高顏值沒有因年紀增長而流失，反而利用成熟男人韻味迷倒眾生。

▲票選理想老公。（圖／翻攝自IG）

▲鄭雨盛年近50依然帥氣。（圖／翻攝自IG＠tojws）

▲鄭雨盛、河正宇同框合照。

第六名：李棟旭

38歲的李棟旭外表仍然和小鮮肉無異，白皙肌膚與微混血感高顏值，可說是姨母、少女通殺，以女人都嫉妒的美男之姿殺進第六名。

第五名：蘇志燮

排名到了前五輪到南韓「四大公共財」登場，首先看到已婚的蘇志燮，閃婚消息一出令全國少女心碎一地，出道25年來拍過許多膾炙人口的作品，可說是越老越帥，身材也保持得相當完美。

第四名：姜棟元

39歲姜棟元同樣名列「四大公共財」之一，在南韓受歡迎的程度非同小可。

 第三名：李相侖

現年38歲的李相侖也是屬於越老越有型的類型，看起無害又溫柔的五官，笑起來能暖到心裡，也難怪能夠奪下排行榜第三名。

▲票選理想老公。（圖／翻攝自IG）

▲李相侖。（圖／翻攝自IG@lsy_jnr）

第二名：孔劉

40歲的孔劉因《鬼怪》而紅遍亞洲，帥氣、可愛兼具的臉蛋讓人看不膩，不只很會演戲，搞笑功力也是一流，身為「四大公共財」之一被譽為「國民老公」，卻也敵不過第一名。

▲票選理想老公。（圖／翻攝自IG）

▲孔劉也是一屆童顏凍齡男神。（圖／翻攝自lamer.korea IG）

第一名：玄彬

第一名正解是「玄彬」！大家心裡一定不意外吧？在《愛的迫降》中飾演北韓中隊長，帥出人生新高度，掀起的玄彬浪潮甚至吹到了歐美國家，那雙能電死人的眼睛和酒窩最令少女們無法抵擋，且「好男人」形象更讓大家好想當他的老婆。

▲票選理想老公。（圖／翻攝自IG）

▲玄彬近年兩部劇都帥出新高度。（圖／翻攝自《愛的迫降》、《阿爾罕布拉宮的回憶》）

關鍵字：

理想老公, 南韓, 韓星, 韓星, 孔劉, 玄彬, 蘇志燮, 姜東元, 李相侖, 李棟旭, 鄭雨盛, 河正宇, 趙寅成, 李政宰
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